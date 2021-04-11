​Ван Галь: «Тактика «Барселоны» была более привлекательной, чем тактика «Реала»

Известный голландский тренер Луи ван Галь высказался по поводу прошедшего «эль класико», в котором «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1.

«Я нахожусь с разбитым сердцем, потому что думаю, что тактика «Барселоны» была более привлекательной, чем тактика «Реала». В первом тайме владение мячом было 69% против 31% в пользу каталонцев, а «Реал» забил в контратаке, подтвердив свой стиль игры.

Игра «Реала» умна? Нет, это не умно, это хитро. Умный и хитрый – разные вещи», - поделился ван Галь своим мнением для Ziggo Sport.

«Реал» на текущую минуту располагается на вершине турнирной таблицы Примеры вместе с «Атлетико».