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​«Матч ТВ» не покажет «эль класико»

06 Апреля 2021, 15:25,

В программе телеканала «Матч ТВ» отсутствует «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной», которое пройдёт в Мадриде в ближайшую субботу, десятого апреля. Битву испанских грандов можно будет посмотреть на платном канале «Матч! Футбол 1».

В то же время sport24 сообщает о том, что игру «Реал» - «Барселона» покажет «РЕН ТВ».

Поединок между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в десять часов вечера. На текущий момент каталонцы занимают второе место в турнирной таблице Примеры, а мадридцы – третье. Между командами всего два балла разницы. Лидирующий «Атлетико» имеет в своём кармане на один балл больше, чем «Барселона».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид
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Комментарии (2)
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1
CELTIC FROST
06 Апреля 2021, 15:55

Ну прально, это же не Барселона - Вальядолид и не Реал - Сельта. Фу такими быть, позорники, еще и говорят, что спорт - для каждого. АПЛ упустили, основные матчи РФПЛ то и дело на платном канале, а теперь и "эль классико" туде же. Тут материться, увы, нельзя. Но, надеюсь, глас "восхищенного" народа все же дотянется до этих двуликих господ и им хотя бы на миг станет не по себе. Карму никто не отменял. Может и воздаться.

1
Spirit
06 Апреля 2021, 15:37

Матч ТВ должен показывать сборную усатого и РПЛ, а за все остальное надо платить и это правильно!

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