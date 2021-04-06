​«Матч ТВ» не покажет «эль класико»

В программе телеканала «Матч ТВ» отсутствует «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной», которое пройдёт в Мадриде в ближайшую субботу, десятого апреля. Битву испанских грандов можно будет посмотреть на платном канале «Матч! Футбол 1».

В то же время sport24 сообщает о том, что игру «Реал» - «Барселона» покажет «РЕН ТВ».

Поединок между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в десять часов вечера. На текущий момент каталонцы занимают второе место в турнирной таблице Примеры, а мадридцы – третье. Между командами всего два балла разницы. Лидирующий «Атлетико» имеет в своём кармане на один балл больше, чем «Барселона».