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​На «эль класико» заменили арбитра

09 Апреля 2021, 15:28,

Королевская испанская федерация футбола сообщила о замене арбитра на «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной». Антонио Матеу Лаос не сможет отработать на игре в Мадриде из-за полученной им мышечной травмы. Битву между испанскими грандами обслужит Хесус Хиль Мансано.

«Реал» и «Барселона» выяснят отношения в субботу, десятого апреля. Стартовый свисток футболисты услышат в десять часов вечера по московскому времени.

На текущий момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры (63 очка), а «Барселона» - второе (65). Лидером испанского чемпионата остаётся «Атлетико» (66).

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, антонио матеу лаос, Хесус Хиль Мансано
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