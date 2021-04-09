​На «эль класико» заменили арбитра

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09 Апреля 2021, 15:28,
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Королевская испанская федерация футбола сообщила о замене арбитра на «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной». Антонио Матеу Лаос не сможет отработать на игре в Мадриде из-за полученной им мышечной травмы. Битву между испанскими грандами обслужит Хесус Хиль Мансано.
«Реал» и «Барселона» выяснят отношения в субботу, десятого апреля. Стартовый свисток футболисты услышат в десять часов вечера по московскому времени.
На текущий момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры (63 очка), а «Барселона» - второе (65). Лидером испанского чемпионата остаётся «Атлетико» (66).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, антонио матеу лаос, Хесус Хиль Мансано