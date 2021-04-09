​На «эль класико» заменили арбитра

Королевская испанская федерация футбола сообщила о замене арбитра на «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной». Антонио Матеу Лаос не сможет отработать на игре в Мадриде из-за полученной им мышечной травмы. Битву между испанскими грандами обслужит Хесус Хиль Мансано.

«Реал» и «Барселона» выяснят отношения в субботу, десятого апреля. Стартовый свисток футболисты услышат в десять часов вечера по московскому времени.

На текущий момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры (63 очка), а «Барселона» - второе (65). Лидером испанского чемпионата остаётся «Атлетико» (66).