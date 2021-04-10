«Барселона» объявила состав на «эль класико», Пике не попал в основу

Украшением футбольного вечера субботы должно стать «эль класико» - в Мадриде лицом к лицу сойдутся «Реал» и «Барселона», претендующие на титул чемпиона Испании.

Пресс-служба каталонского клуба опубликовала стартовый состав команды. Рональд Куман доверил место на поле с первых минут следующим исполнителям: Тер Штеген, Дест, Араухо, Мингеса, Ленгле, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле, Месси.

Как видим, Херарда Пике в основе не оказалось. Ранее сообщалось, что не до конца восстановившийся защитник может сыграть на уколе.

Стартовый свисток в «эль класико» футболисты услышат в десять часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.