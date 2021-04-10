​Хабиб: «Вперёд, «Реал» и Бензема»

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10 Апреля 2021, 20:26,
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Известный боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с несколькими игроками «Реала», включая Карима Бензема, в «сториз» на своей страничке в Instagram.
«Вперёд», - написал Хабиб, отметив на картинке «Реал» и Карима Бензема.
«Эль класико» между «Реалом» и «Барселоной» стартует в десять часов вечера в Мадриде. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.
На текущий момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры с 63 очками. «Барселона» идёт второй, набрав 65 баллов. Лидером чемпионата остаётся «Атлетико» с 66 очками в активе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Хабиб Нурмагомедов