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​Пике начал тренироваться и может сыграть с «Реалом»

31 Марта 2021, 15:13,

Хорошие новости для фанатов «Барселоны». Ведущий защитник команды Херард Пике в среду тренировался в общей группе, сообщает испанская Marca. Отмечается, что Пике имеет отличные шансы в хорошей форме подойти к ключевому поединку «сине-гранатовых» против «Реала». Второе «эль класико» сезона пройдёт в Мадриде десятого апреля.

Из-за проблем со здоровьем в этом сезоне Херард Пике провёл за «Барселону» только пятнадцать матчей. В них опытный защитник записал на свой счёт два забитых гола.

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике
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