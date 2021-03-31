​Пике начал тренироваться и может сыграть с «Реалом»

Хорошие новости для фанатов «Барселоны». Ведущий защитник команды Херард Пике в среду тренировался в общей группе, сообщает испанская Marca. Отмечается, что Пике имеет отличные шансы в хорошей форме подойти к ключевому поединку «сине-гранатовых» против «Реала». Второе «эль класико» сезона пройдёт в Мадриде десятого апреля.

Из-за проблем со здоровьем в этом сезоне Херард Пике провёл за «Барселону» только пятнадцать матчей. В них опытный защитник записал на свой счёт два забитых гола.

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.