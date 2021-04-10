«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей

В 2021 году первое «эль класико» пришлось на 10 апреля.

В прошлогодней половине текущего чемпионата Испании «Барселона» имела вокруг себя ореол команды-неудачницы, но мадридские «Атлетико» и «Реал» умудрились подпустить её близко к себе. Более того, к «эль класико» в рамках тридцатого тура «сине-гранатовые» подходили, опережая «сливочных» на два очка. Соответственно, поражение в такой ситуации могло поставить крест на чемпионских амбициях «Реала», у которого по-прежнему не был готов сыграть основной кулак центра обороны в лице дуэта Рамоса и Варана. А вот у «Барселоны» с первых минут не вышел Гризманн, который пару дней назад отпраздновал рождение третьего ребёнка. Чтобы мог сыграть Пике, ему накануне вкололи в колено специальный укол, но в стартовый список он также не попал.

Embed from Getty Images

Первый тайм без особых вопросов остался за «Реалом». Моментов было немного, но хозяева продемонстрировали завидную реализацию. Каталонцы привычно владели мячом более шестидесяти процентов игрового времени, вот только уже к получасу игры они горели с разницей в два мяча. На четырнадцатой минуте Вальверде двигался к чужой штрафной со смещением в центр из правой зоны и отдал вправо же на Васкеса, чей прострел на ближней штанге филигранно превратил в гол пяткой Бензема (1:0). Спустя ещё четырнадцать минут Кроос пальнул со штрафного, и после двойного рикошета от Деста и Альбы мяч нашёл себя в сетке (2:0).

Embed from Getty Images

Далее «сине-гранатовые» чуть не пропустили на 34-й минуте в рамках колкой контратаки соперника. Модрич отдал влево на ход Винисиусу, а тот после прохода отпасовал вправо, и Вальверде угодил в дальнюю штангу, а с попыткой Васкеса на добивании совладал Тер Штеген. Кстати, Васкес не смог доиграть тайм до конца – Зидан вынужденно заменил его после столкновения с Бускетсом. Гости безуспешно искали пути к воротам Куртуа, хотя Месси едва не сотворил шедевр перед самым перерывом, закрутив сухой лист в дальнюю штангу прямым ударом с углового.

Embed from Getty Images

«Реал» хотел спокойно отобороняться во втором тайме, но не получилось. В районе часа игры убаюканные «сливочные» получили поражение своих ворот. Месси пасанул вперёд Альбе на левом фланге, тот прострелил, вышедший в перерыве Гризманн не тронул мяч, а Мингеса ковырнул его в сетку (2:1). Дальше счёт мог качнуться в любую сторону. После прострела Винисиуса до мяча добрался Араухо, а не Бензема. Кросс не добил мяч за ленточку из убойной позиции головой. Мингеса выполнил безадресную доставку справа, а Тер Штеген смахнул за перекладину закрученный в створ навес от Одриосолы.

Embed from Getty Images

У главного арбитра возникла незадача с техникой, и пока он решал свою проблему на бровке, Месси тоже подсуетился. Лионеля пробивала дрожь под мадридским ливнем, и он сменил термобельё. После возобновления игры «Барселона» создала прекрасный шанс, но вывалившийся на рандеву с Куртуа Альба пробил мимо дальнего угла. Брайтвайт успел к мячу на лицевой и упал после касания от Менди. Каталонцы требовали пенальти, но судья был непреклонен. Наверное, видеоассистенты подсказали ему, что касание было слишком лёгким.

Embed from Getty Images

Хозяева заканчивали матч в меньшинстве, поскольку Каземиро схлопотал вторую жёлтую карточку за откровенный фол возле своей штрафной. Но это не помогло гостям вырвать хотя бы одно очко. Марсело мог сделать счёт 3:1, но не сумел реализовать выход один на один. А могло быть и 2:2, если бы не перекладина после удара Морибы буквально на истечении компенсированного времени. «Реал» выигрывает второе «эль класико» в чемпионате, обгоняет «Барселону» на одно очко и обгоняет «Атлетико» при равенстве баллов по дополнительным показателям. «Матрасники» свой лишний матч реализуют в воскресенье против «Бетиса».