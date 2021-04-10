«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей

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10 Апреля 2021, 23:53,
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В 2021 году первое «эль класико» пришлось на 10 апреля.
|Реал Мадрид
|2:1
|Барселона
|(1:0) Бензема Карим 13'
|(2:0) Кроос Тони 28'
|60' Мингеса Оскар (2:1)
В прошлогодней половине текущего чемпионата Испании «Барселона» имела вокруг себя ореол команды-неудачницы, но мадридские «Атлетико» и «Реал» умудрились подпустить её близко к себе. Более того, к «эль класико» в рамках тридцатого тура «сине-гранатовые» подходили, опережая «сливочных» на два очка. Соответственно, поражение в такой ситуации могло поставить крест на чемпионских амбициях «Реала», у которого по-прежнему не был готов сыграть основной кулак центра обороны в лице дуэта Рамоса и Варана. А вот у «Барселоны» с первых минут не вышел Гризманн, который пару дней назад отпраздновал рождение третьего ребёнка. Чтобы мог сыграть Пике, ему накануне вкололи в колено специальный укол, но в стартовый список он также не попал.
Первый тайм без особых вопросов остался за «Реалом». Моментов было немного, но хозяева продемонстрировали завидную реализацию. Каталонцы привычно владели мячом более шестидесяти процентов игрового времени, вот только уже к получасу игры они горели с разницей в два мяча. На четырнадцатой минуте Вальверде двигался к чужой штрафной со смещением в центр из правой зоны и отдал вправо же на Васкеса, чей прострел на ближней штанге филигранно превратил в гол пяткой Бензема (1:0). Спустя ещё четырнадцать минут Кроос пальнул со штрафного, и после двойного рикошета от Деста и Альбы мяч нашёл себя в сетке (2:0).
Далее «сине-гранатовые» чуть не пропустили на 34-й минуте в рамках колкой контратаки соперника. Модрич отдал влево на ход Винисиусу, а тот после прохода отпасовал вправо, и Вальверде угодил в дальнюю штангу, а с попыткой Васкеса на добивании совладал Тер Штеген. Кстати, Васкес не смог доиграть тайм до конца – Зидан вынужденно заменил его после столкновения с Бускетсом. Гости безуспешно искали пути к воротам Куртуа, хотя Месси едва не сотворил шедевр перед самым перерывом, закрутив сухой лист в дальнюю штангу прямым ударом с углового.
«Реал» хотел спокойно отобороняться во втором тайме, но не получилось. В районе часа игры убаюканные «сливочные» получили поражение своих ворот. Месси пасанул вперёд Альбе на левом фланге, тот прострелил, вышедший в перерыве Гризманн не тронул мяч, а Мингеса ковырнул его в сетку (2:1). Дальше счёт мог качнуться в любую сторону. После прострела Винисиуса до мяча добрался Араухо, а не Бензема. Кросс не добил мяч за ленточку из убойной позиции головой. Мингеса выполнил безадресную доставку справа, а Тер Штеген смахнул за перекладину закрученный в створ навес от Одриосолы.
У главного арбитра возникла незадача с техникой, и пока он решал свою проблему на бровке, Месси тоже подсуетился. Лионеля пробивала дрожь под мадридским ливнем, и он сменил термобельё. После возобновления игры «Барселона» создала прекрасный шанс, но вывалившийся на рандеву с Куртуа Альба пробил мимо дальнего угла. Брайтвайт успел к мячу на лицевой и упал после касания от Менди. Каталонцы требовали пенальти, но судья был непреклонен. Наверное, видеоассистенты подсказали ему, что касание было слишком лёгким.
Хозяева заканчивали матч в меньшинстве, поскольку Каземиро схлопотал вторую жёлтую карточку за откровенный фол возле своей штрафной. Но это не помогло гостям вырвать хотя бы одно очко. Марсело мог сделать счёт 3:1, но не сумел реализовать выход один на один. А могло быть и 2:2, если бы не перекладина после удара Морибы буквально на истечении компенсированного времени. «Реал» выигрывает второе «эль класико» в чемпионате, обгоняет «Барселону» на одно очко и обгоняет «Атлетико» при равенстве баллов по дополнительным показателям. «Матрасники» свой лишний матч реализуют в воскресенье против «Бетиса».Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Чемпионат Испании, Ла Лига, Примера
Слишком беззубо и слабо от Барсы. Реал на данный момент более опытен и мастеровитей.
Единственный шанс был у Барсы это сумасшедший прессинг, этого я не увидел.
По составу даже писать ничего не хочется, там чистку надо серьезную делать.
на фоне всей этой движухи с судейством вспомнился както случай... Матч ЛЧ... Реал - Шахтер. Мяч попадает в спину игроку Шахты... и тут Роналду начинает махать руками, мол - да это пенальти же! Судья спрашивает: Точно? Ты уверен? Роналду мол: Да стопудова там рука!
И реф на точку указал, хотя мяч просто в спину попал ))))
Кто помнит?
Не знаю к чему вспомнилось... А к тому, что судьи ошибаются всегда, то в одну, то в другую сторону. И хоть ВАР, хоть не ВАР. Нет смысла обсуждать и жаловаться. Надо играть и забивать голов побольше.
смотрел игру, мне показалось что 2:1 как раз соответствует увиденному. Реал посильнее чутка был l Ну а все эти разговоры это уже в пользу бедных. Вообще задолбали эти современные игроки, чуть какое касание - падают.
стока комментов и усе про судейство ))) ничо нового )))
Милка еще раз с победой!
А по сути, исход этого матча удовлетворил Атлетико. надеюсь, эти убогие автобусники чемпионами все же не станут.
Согласен. Терпеть не могу этих антифутбольных выскочек. Если не Реал, тогда пусть Барса, но только не эти выскочки. Хотя то что они щас на первом месте, это побольшому не их заслуга, а результат тухлых выступлений двух грандов в первом круге сезона. Ато барахтались бы щас на третьем месте с отрывом на 8-10 очков. У них вроде 13 очковое примущество было, надо же , умудрились продуть)))
Чуть не проиграла Ваш Реал... ну ладно еле-еле выиграли(((
Месси был лучшим на поле... Весь креатив шел от него....
проснись ты обо..ся))
Среди игроков Барсы. Но в целом даже и выделить некого.
к сожалению, креатив не дал плодов вследствие хреновой игры остальных атакующих игроков.
вуахахахахах))))) ахахахахах)))))))))))) вуахахахахахахахах)))))))))))))))))))))
да , карлик был лЮчим ,когда футболку менял...аж для тебя и тебеподобных спецом позировал.
ВОИСТИНУ! А уж божественное исполнение штрафных. 7-й ЗМ. думаю. он заслужил!
Это барсаглоровское нытье в очередной раз доказывает, что Барса без судей ничего не может!!!
вооо) в последнее время, когда кто-то из игроков МЮ падает в штрафной, и я вижу, что судья тянется к уху, чтобы послушать подсказку, я внутри думаю: "блин, да достали уже с этими пенальти, щас забьют с подачки и начнут оборонять эти 1-0" - так всегда и происходит. свисток - гол - отскок в конце благодаря киперу/штанге/промаху. да и в целом послевкусие мерзкое. потому и стараюсь никогда не писать о том, что кто-то не поставил железный пенальти. побеждайте по игре, если на что-то претендуете. а тут наоборот - любой подачке рады и готовы войну начать за неё:)
Полностю согласен.
Несколько туров назад Реал с кем то из середняков играл(не помню с кем). В итоге Реал победил, но был удален соперник. Все тут (реаловцы) писали, что удаления не было. Увидиш такого от барселонцев? Никогда! Для них эвребе вообще легенда барселоны на веки!!!
Да ты гонишь, отписали все, что удаления не было в прошлом матче с Вальядолидом. И многие отписывают, если что-то явно липовое (если это повлияло на результат). Шарипов Тахир например.
ладно, днем проверю))
если бы только этот пенальти не случившийся. сколько было стыков, когда судья свистел в пользу Барсы? минимум. а сомнительных моментов со стороны мадрида, когда свистели в их пользу? почти все. весь матч был пронизан ощущением судейства в одну сторону.
однозначно ты ПРАВ !!!! только забитые мячи с игры , а не пенки высосанные из пальца делают выигрыш сладким ))
не фанатам Реала упоминать про пенки, высосанные из пальца. слишком много мадрид выиграл за счёт таких пенок.
хэх)) дя вся история пепковской Барсы написано судьями. Эвребе легенда Барсы на веки!
Эвребе просто дно судья. Почему никто не вспоминает, когда он в следующем сезоне засудил Фиорентину и позволил Баварии пройти дальше по сумме встреч? На каждую команду можно компромат набрать. И на Реал вполне.
Судья !!!!!!!!!!! Добрый вечер, я диспетчер ..... .
и что хотел?????????
Согласен. Любая команда не застрахована от судейских ошибок.(не про сегоднячний матч) . Лично для меня главное игра команды, будет игра, результаты себя ждать не заставят. А то судьи, пенки, нытье, это уже для середняков и недоклубов, когда у тех шансов против грандов никаких, и зависят вот как раз на таких мелких эпизодах. А то что Реал сегодня выглядел стабильной играющей командой, мне больше радует, есть надежда ожидать большего. И атакавать умели и контратакавать, и защита неплохо сырала(причем без основных). Первый тайм возили, забили парочку, второй сыграли на резалт,не забывая контратакавать. Зачем жилы рвать? Через пару дней с Ливером ответку скатать. А вот Барса должна была жилы рвать, но что то я такого сегодня не увидел. Игроки Барсы больше штурмовали судью, чем ворота Куртуа)))
До перерыва на матчи сборных вполне неплохая игра была и результат тоже. но как вышли, тухло прошлый матч сыграли и в этом слишком много катали вату. Поздно включились. Ну, ничего не потеряно еще, матрасы тоже не выпадают, борьба в самом разгаре.
Кашшаи, Оливер...
к ним еще Чакыра можно добавить. Однако с другой стороны - Эвребе. Кюйперс.Айтекин. Просто сборные мечты в битве арбитров. Вот бы их одновременно на поле - чья бы из "ваших" взяла?)) ничьей попахивает.
возможно, и ничьей. но если брать по трофеям, Кашшаи и Оливер дали намного больше, чем остальные.
ну я не знаю. там у обоих команд сторонников в арбитраже хватает. Но, объективности ради, в 2009-м норвежец помог пробиться к 3-м трофеям. и ЗМ свой первый Месси без победы в ЛЧ вряд ли бы взял. А в полуфинале 2011-го удаление на Алвесе у реала было совсем левым. это тоже фаткую Я ж видел эти все розыгрыши ЛЧ. и повторюсь, никого так лояльно не судили там так лояльно, как в разные годы в этом веке грандов Ла лиги. Но их поклонники были тогда совершенно не против этого. так что чего тут спорить. Все молодцы)
на Алвесе было левым? то есть то, что Алвес крутанулся в обратную сторону после удара по мячу Пепе - это нормально? если бы не мяч, был бы перелом. сейчас даже за намёк на подобное сразу красная прилетает. тогда много было сказано по этому поводу, в том числе и мной, и моя позиция неизменна. Пепе играл крайне опасно, наверное даже с умыслом сломать одного из лучших игроков Барсы того времени.
Он там очень сильно изобразил. Повторы были всяческие. Я считаю, что красной там не пахло и близко, да. .А вы считайте как хотите. Я - не болельщик ла лиги и был бы рад, если бы ее грандов всегда обыгрывали гранды АПЛ) у каждого свои приоритеты. тут и Бускетса можно оправдать при желании ( и так и делали некоторые), когда он из-под ладоней подглядывал за якобы жестоким нарушителем. Просто всегда удивляет, когда фаны Реала или Барсы друг другу предъявляет, что в ЛЧ судьи яро тянули лишь клуб соперника. Тянули. Да. Но и тех, и других.
можно подборку судей сделать!
Да можно любого победителя ЛЧ брать, читать обзоры матчей и уверен, на каждого найдутся где-то результативные ошибки. Да и не только победителей.
ага! а липовое удаление Буффона - не "легенда" для ВАРдрида? весь прошлый сезон шли к чемпионству с помощью липовых пенальти. все три чашки при Зидане попахивают гнильцой.
даже не смешно....ля маськизмом папахивает. Забыл только в конце "хэ-хэ" написать.
не смешно, конечно. грустно, что великий клуб делает свою историю через такие приёмы. и чем попахивают "великие победы" мадрида, я уже написал выше.
Не убедил. А то что грустно, дело понятное. Сам такого неоднократно испытывал. Злейшему сопернику проиграли, причем оба матча в турнире. И матрасов Реал в первом круге уверенно обыграл, находясь в игравом кризисе. Признай, что за весь сезон у Реала игравое примущество всетаки есть, хоть маленькое, но есть. Так что не растраивайся так, выспишся, пройдет. Не все еще потеряно. Ла Лига в этом сезоне просто огонь. Вам еще с матрасами играть , с Валенсией, Реалу с Севильей, с басками, матрасы имеют игру с Барсой, да и завтра с огурцами им легко не будет, Бетис команда зубастая.
Так что все еще впереди!
если Барса будет играть так же тухло, как сегодня в первом тайме, на чемпионство можно не рассчитывать. ну так в начале сезона его никто и не ждал. посмотрим, как всё сложится.
С нейтральной стороны от Барсы мало чего можно ждать. Куман физрук, да и барселоновское божество уже не айс, дно полное, летом уйдет, пол состава посредство, центр поля карлик отправляется играть, это уже полная лажа и смехота)). Центр поля у Реала щас наверно единственный плюс, за счет чего и держутся. А ты вспомни какое центр поля был у Барсы, аж вспоминать не хочется.Так что тяжелые времена ждут клубу, да и вам всем.
Но все может изменится лиш в том случае, если уволят Кумана, пригласят нормального тренера и тот начнет собирать новую боевую команду( все это без карлика разумеется). Забыл что Куман с Валенсией сделал? Бедных летунов чуть в Сегунду не отправил.За пару туров до окончания чемпа уволили его и мЫши спаслись от вылета.
а что будет после ухода Модрича и Крооса, которые тоже уже не молодые? какие времена ждут Реал? Вальдерде их заменит? или Азар?
да уж и у Барсы. раз вы про ЛЧ. тааакую подборку можно судей сделать. Вот по факту- сначала арбитры благоволили каталонцам. потом - мадридцам. А теперь вы ссоритесь)
ну так говорим про матч сегодня, а не про игры годы назад. но ведь нужно как то переводить стрелки.
вы тут про все уже наговорили. про Буффона и т.д. так что тут не я начал. уж лучше. чем судили грандов Ла лиги. (в разное время) в ЛЧ не судили никого. так что спорьте на здоровье)
ну вот не надо... судейство в класико всегда вызывало вопросы, с одной или с другой стороны.
+ Пеналь надо ставить за несомненное нарушение, которое помешало бы голу/ опаснейшему развитию атаки. А не за то, что почувствовавшие халяву игроки рушатся при любом касании.
Нет, просто в каждом матче в начале игры надо удалить парочку соперников, поставить пару пенок, вот тогда будет все по делу, все по честному для Барсы. И игроки-девки будут довольны, и карлик (пару пенок забьет как никак) и местные барсаглоры тоже будут счастливы. После игры зайдут сюдя, поздравят друг дружка с заслуженной победой, помолятся на карлика. Даже милка нарисуется, вспомнит всех кулес)) На худой конец напишут дежурный "везет сильнейшим" и спать!!!
А теперь подумаем вот о чем. Если реал приобретет Мбаппе, и он будет играть, например, на месте Винисиуса, как тяжело станет противникам. // В Барсе он тоже сильно бы пригодился, но на мой взгляд, Только при условии ухода Месси.
не надо )) я не хочу об этом даже думать, мое мнение непоколебимо - Мбаппу мимо РМ и точка !!!
От нас там ничего не зависит. Найдут деньги на него, сам будет не против - попадет. Туд или туда. Или еще максимум пара вариантов. В ПСЖ и унылой лиге 1 точно на всю жизнь не останется.
С реализацией сегодня у Реала было туго, а могли забить 5-6 мячей. Пенальти там и близко не было, если за касание давать пеналь что это будет за футбол. Барса пыталась сегодня отскочить но не получилось, а гном- невидимка растворился под дождем.
штрафной же за касание давали без проблем мадридцам.
Относясь очень позитивно к Барселоне, я мог бы провести такую параллель. Если бы сегодня по такой игре победила Барса или сыграла вничью это было бы так же, как Кадис забрал два очка у той же Барсы, забив гол с привезенного Лангле пенальти. С такой игрой Барселона была обречена на неуспех. К сожалению.
про первый тайм согласен. во втором всё же преимущество по игре было у Барсы. на ничью она точно наиграла и параллели с Кадисом здесь абсолютно неуместны!
Почему же неуместны. В той игре у Барсы было куча моментов, а очки поделили. Сегодня 100% моментов было явно больше у Реала.
не во втором тайме.
Парни !!! ну что вы ругаетесь постоянно !!!???? вспомните лучше унылый эль класико при нулях... а тут был ФУТБОЛ!!!!
Кирилл, а заголовок провокационный ))))
да, и вопрос к барселонцам.....про вашего человека-невидимку Гризманна, а не он ли это "сделал" вам гол,а? Кто мяч хитроумно пропустил под попой, чтобы деф смог ударить и забить, м?
мяч под задом пропустить много ума не надо. вот если бы он ещё забил или голевой пас отдал, тогда бы из невидимки в героя переквалифлцировался.
ну поди почувствуй еще за спиной своего игрока....и пропусти, прям таки легко
ну, это не максимум от игрока за 160 лямов евродолларов. его не только для таких трюков брали. к тому же я думаю, что он и не видел Менгесу, а просто решил не участвовать в активных действиях. Менгеса был далеко от него.
деревяшка чо, опять зарешала?)
посмотрел первый тайм. Реал просто крут. это настоящая топ-команда. она знает, как выходить из обороны, она знает, как прессинговать, она знает, как правильно атаковать. это и есть знак качества, когда ребята чётко выполняют установки тренера и - самое главное - умеют их выполнять. традиционно Зидан выдрессировал своих парней к весне. уважение.
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опять нытьё, опять им пенальти не дали...
Реально, какой там пенальти? Там Братвайт в суареса с ПСЖ решил сыграть)) По игре, второй тайм Реал зажался. И в концовке отскочил. В общем, на все время его возрастных игроков не хватает в центре поля.
самое удивительное, что меняют Вальверде!!! молодого, а Модрич и Кроос (почти) играют до конца матча, и Каз..ну он ладно, опорник без замены......
фишка Реала при Зидане , это высшая концентрация при решающем отрезке .
второй тайм пересмотри. сидели в обороне всё время и почти не вылезали сливочные.
да я примерно понимаю, чо там было. счёт 2-0 и впереди ответный матч на Энфилде. всё логично.
пересмотри ))) посчитай кол-во контратак и опасных незабитых моментов РМ......Ну и конечно интересное катание ваты от Барсы
катание у штрафной мадрида? конечно интереснее. после ухода шантажиста и косого острота в атаке у мадрида исходила от !!! Марсело!
Пол, ну подумай сам, без эмоций!!! ну сейчас состав РМ ограничен травмированными...Только был матч с Ливером и будет скоро!!! Барса же вылетела из ЛЧ, верно? ей пофиг, можно одной Ла Лигой заниматься......Ну силы тоже надо беречь, вот и играли от обороны, причем это могло принести плоды, если б не тупость в завершении контратак......А у Барсы было очень мало опасных моментов, какая разница где катание было, у своих ворот или чужих, РМ более-менее спокойно оборонялся
про Барсу я уже сказал. сыграли беззубо, особенно в первом тайме. во втором под дождь приспособились и были намного опаснее. Реал же имеет в потерях только двух ЦЗ, без которых играет без особых проблем. игра на контрах предполагает коллективную защиту с участием опорников. не зря же удалили Каза! за игру в обороне. Модрич с Кроосом тоже там отрабатывали. будь на поле Рамос, его тоже могли бы уже удалить к 80-й минуте. обычное дело для класико.
Теперь по матчу резюме стороннего болельщика. Реал провалил, несмотря на контры, второй тайм, ничья была вполне бы по итогам реальна. Месси, как бы его не восхваляли комментаторы. провалил матч полностью. Это еще одно подтверждение его заката в Барсе. Пеналя на Братвайте, на мой взгляд (и взгляд судьи) - не было. Вы правда думаете, что от такого касания человек может упасть?))))) В общем. очевидно, что Реалу пора обновляться в созидательной части, так как возрастные звезды не выдерживают весь матч. А у Барсы при Кумане есть характер, которого не бюло очень давно и у трех предыдущих тренеров - уж точно. Продолжение ла лиги следует.
отлично все разложил .
Я рад, что ты это так же увидел. Но вот только несогласных будет больше. Все ж фанаты своих команд, а значит, будут мериться, у кого длинн....) ой, то есть, кто лучше играл, и против кого хуже судили)
фанаты это целый МИР ))) я их понимаю )) жаль только что большинство не понимает что именно ТАКИЕ игры и делают турнир , сливки , и даже проиграв , Барса не проиграла , показала что не нужно ее хоронить , кайф у меня от матча просто отличный , как коньячку хлебнул )) и даже проиграй Реал , все равно был в восторге от ДЕЙСТВИЯ !!!
Месси играл полузащитника средней линии, потому как Хави нет, Иньесты нет, ну и Суареса нет, который мог бы забить с его передачи. есть Дембеле (убожество) и Гризманн (человек - невидимка). Педри в середине пока что так себе играет, с выходом Роберто игра пооживилась в центре. Де Йонг играл больше в обороне. Бускетс должен был раздавать, но вот он сыграл хуже обычного. так он - опорник всегда был, чего от него ждать в АПЗ?
Месси то и дело терял мячи. запорол опаснейшие штрафные, да и играл этого самого полузащитника так себе.
ну, кто может сейчас реализовывать эти штрафные лучше него? Гриз? не уверен. мячи терял, у него в последнее время это часто бывает. и с этим нужно что-то решать. не в плане прогресса Месси, а в плане смены его позиции или более активной командной игры, а не только игры Месси и слабого подыгрыша ему от остальных.
1) Месси разучился бить штрафные из убойных позиций; 2) Более всех от этой встречи выиграл "Ливерпуль" - "Реал" в матче с "Барсой" отдал слишком много сил. Успеют ли восстановиться "сливочные" за три дня? 3) Зидан - похоже - был уже согласен на ничью, убрав за 20 минут до конца Бензема и Крооса, которых решил приберечь к среде к матчу против англичан.
Вот никак не пойму, барселонцы все в один голос твердят мол не повезло. Ребята а может это просто Реалу не повезло? Забыли как ваша дырявая Барса пропускала опасные контратаки каждый 5 минут? Чуть везение Реалу, счет мог бы быть позорным для Барсы до такой степени, что про игру с Баварией могли бы забыть, цветочки. Это просто Реалу не повезло.
почему в один, отметили. Концовка просто мощная получилась, могли же ведь отыграться?
Еще бы не атакавать, так Каземиро был удален, чем не стимул идти вперед? Тем боле чемпионство на кону
может это и отскок бы был, но сам факт. шанс был спастись, все что до этого было, не в счет. Но раз не забили, значит проиграли по делу.
А помне, так ничейка тоже для Барсы(как и для Реала) было бы провалом. Честно слово, ожидал от Барсы большего, но не впечетлили. А первый тайм в исполнении Барсы вообще полное дно.
могли , и должны даже были , это лучший матч обеих команд
могли, но и РМ мог забить, моменты были, которые так легко растранжирили, аж люидно
я понял ,их все равно не переубедить....будут себя утешать непоставленным пеналем и дальше......так что с победой, точнее с заслуженной по игре победой! и можно спокойно спать )))))
какая пенка е-мое? ненормальные что ли? не зря говорят, что барсаглор-это диагноз!!!
С победой!
блин Артур, не было пенки., но ребята из Барсы считают по-другому ))) и сетуют на это ))))
так было всегда )) и будет )) если хоть чуть чуть будет спорный счет в ту или иную сторону )) а вот если бы был счет 8-2 как это сделала Бавария с Барсой , были бы ли такие вопросы )) ??
да уж ))))
вот и я о том же )))
ну потому и они из барсы, вернее из баБсы ))
отскочили в концовке сливочные, весь второй тайм просидевшие в обороне. заслужили? для болел мадрида - конечно же.
Был бы Реал в положении Барсы, тоесть без ЛЧ, больше чем уверен, порвали бы сегодня твою Барсу в клочья. Так как настрой был у команды высше криши. И явно было видно, что Реал играл с запасом, силы берегли. А что берег твоя Барса? Оборона дыра, атаки никакие, карлик ноль, не впечетлили короче. Одна штанга...и конечно же нытье на судейство всей командой. И что? Реал тоже в штангу попал. Но штангами ведь не побеждают.
Неужели так сложно признать, что на сей день Реал просто сильнее? Ато судьи, да пенка. Самим то не надоело?
мадрид был лучше в первом тайме. во втором трусливо сидели у своей штрафной и только и делали что отбивались. нырок Вини принёс вам победу, ну так будьте довольны такой победой. вам же не впервой так побеждать.
Как раз таки Вини спас твою Барсу от разгрома
Вини нырнул, и поставили приведший к голу штрафной. чем он спас? тем, что он - косой? так про это многие фаны Реала говорили.
в концовке , во втором тайме РМ рассчитывал на строгую оборону и контратаки, с учетом бывшего и предстоящего матчей с Ливером - это наверное оправднно, тк лазарет РМ переполнен, кому играть....
так нормально играют и без Рамоса, и без Варана. и с Ливером так играли. надеюсь, что Ливер всё же покажет более лучшую игру, чем в первом матче.
еще теперь и без Васкеса.....
да оклемается он к Ливеру. хотя без него может даже и лучше сыграют.
Повторю. Ребята, не ссорьтесь. Олицетворение ваших команд -это Рамос и Бускетс. Не ищите там соринки- бревен полно с обеих сторон. Белых и пушистых - нетути. Так что, миру-мир.
Молодец )) уважаю вот таких болельщиков .
Миротворец)))
Что вижу - то и пою) Зато честно, без фанатизма.
Молодец!