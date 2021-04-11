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​Зидан отреагировал на претензии Кумана к судейству

11 Апреля 2021, 09:20,

После поражения от «Реала» главный тренер «Барселоны» Рональд Куман посетовал на судейство. В эпизоде с падением Мартина Брайтвайта в штрафной площади Куман увидел чистый пенальти. Кроме того, голландец был недоволен количеством добавленного ко второму тайму времени. На претензии своего оппонента отреагировал рулевой «сливочных» Зинедин Зидан.

«Если судья не свистнул, значит, пенальти не было. Что касается добавленного времени, то это могут быть три, пять или шесть минут… Решает судья. Для нас важнее то, что мы делали на поле. Мы можем быть счастливы. Нельзя сказать, что мы победили только из-за рефери», - приводит слова Зидана Goal.com.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Рональд Куман
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