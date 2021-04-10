​Кроос забил «Барселоне» со штрафного, «Реал» ведёт 2:0

«Реал» успешно провёл первый тайм субботнего «эль класико» против «Барселоны». Карим Бензема открыл счёт, забив красивый гол пяткой, а чуть позже перевес мадридской команды упрочил Тони Кроос. Немецкий полузащитник пробил со штрафного, и мяч после рикошета оказался в сетке ворот Марка-Андре тер Штегена.

Следить за вторым таймом битвы в Мадриде можно в текстовой трансляции, которая проходит на на LiveResult.

На момент начала матча «Реал» занимал третье место в турнирной таблице Примеры, а «Барселона» - второе. Команды разделяли всего два очка.