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​Кроос забил «Барселоне» со штрафного, «Реал» ведёт 2:0

10 Апреля 2021, 22:49,

«Реал» успешно провёл первый тайм субботнего «эль класико» против «Барселоны». Карим Бензема открыл счёт, забив красивый гол пяткой, а чуть позже перевес мадридской команды упрочил Тони Кроос. Немецкий полузащитник пробил со штрафного, и мяч после рикошета оказался в сетке ворот Марка-Андре тер Штегена.

Следить за вторым таймом битвы в Мадриде можно в текстовой трансляции, которая проходит на на LiveResult.

На момент начала матча «Реал» занимал третье место в турнирной таблице Примеры, а «Барселона» - второе. Команды разделяли всего два очка.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Тони Кроос
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