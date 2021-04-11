​Пике высказал претензии арбитру после матча с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Херард Пике не играл в субботу против «Реала», поскольку он ещё не до конца восстановился после повреждения, полученного в начале весны. Тем не менее, после финального свистка в «эль класико» Пике выбежал на футбольное поле, чтобы высказать претензии главному рефери Хесусу Хилю Мансано.

Напомним, «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем «эль класико» (2:1) благодаря результативным ударам Карима Бензема и Тони Крооса. «Сливочные» теперь делят место на вершине турнирной таблицы испанского чемпионата вместе с соседями из «Атлетико». Каталонцы отстают от мадридских команд на одно очко.