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​Пике высказал претензии арбитру после матча с «Реалом»

11 Апреля 2021, 00:43,

Защитник «Барселоны» Херард Пике не играл в субботу против «Реала», поскольку он ещё не до конца восстановился после повреждения, полученного в начале весны. Тем не менее, после финального свистка в «эль класико» Пике выбежал на футбольное поле, чтобы высказать претензии главному рефери Хесусу Хилю Мансано.

Напомним, «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем «эль класико» (2:1) благодаря результативным ударам Карима Бензема и Тони Крооса. «Сливочные» теперь делят место на вершине турнирной таблицы испанского чемпионата вместе с соседями из «Атлетико». Каталонцы отстают от мадридских команд на одно очко.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Херард Пике
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Комментарии (1)
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pol-black
11 Апреля 2021, 01:12

Пике нарывался на штраф, но его можно понять. арбитр не добавил ничего к первоначальным 4-м минутам, несмотря на задержки Куртуа и разборки после падения Брайтвайта.

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