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​Бензема: «Месси очень опасен»

08 Апреля 2021, 16:47,

Главный бомбардир «Реала» Карим Бензема сказал несколько слов по поводу предстоящего «эль класико».

«Они всегда владеют мячом. У них есть хороший вратарь и Месси, который делает для «Барселоны» всё. Мы должны быть очень осторожны, потому что он очень опасен», - приводит слова Бензема Goal.com со ссылкой на La Liga TV.

«Реал» и «Барселона» сразятся в Мадриде в ближайшую субботу, десятого апреля. Стартовый свисток команды услышат в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 22:00.

На текущую минуту «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, а «Реал» - третье. Между командами два очка.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Лионель Месси, Карим Бензема
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