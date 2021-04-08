Рамос: «Не будь Месси в «Барселоне», у нас было бы больше трофеев»

Капитан «Реала» Серхио Рамос отметил значение форварда Лионеля Месси для «Барселоны».

- За эти годы нам часто доставалось от Лионеля Месси, - сказал Рамос в документальном фильме «Легенда Серхио Рамоса». - Возможно, если бы его не было в «Барселоне», у нас было бы больше трофеев. Также было время, когда нам противостояла лучшая команда в истории этого клуба. У нас был великий тренер Жозе Моуринью, но соперника было сложно обыграть. Мы нечасто побеждали, и между командами часто было напряжение, вызванное то одной стороной, то другой.

У Рамоса и Месси по четыре победы в Лиге чемпионов, но аргентинец в два раза чаще выигрывал Ла Лигу (10 против 5).