Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рамос: «Не будь Месси в «Барселоне», у нас было бы больше трофеев»

08 Апреля 2021, 00:14,

Капитан «Реала» Серхио Рамос отметил значение форварда Лионеля Месси для «Барселоны».

- За эти годы нам часто доставалось от Лионеля Месси, - сказал Рамос в документальном фильме «Легенда Серхио Рамоса». - Возможно, если бы его не было в «Барселоне», у нас было бы больше трофеев. Также было время, когда нам противостояла лучшая команда в истории этого клуба. У нас был великий тренер Жозе Моуринью, но соперника было сложно обыграть. Мы нечасто побеждали, и между командами часто было напряжение, вызванное то одной стороной, то другой.

У Рамоса и Месси по четыре победы в Лиге чемпионов, но аргентинец в два раза чаще выигрывал Ла Лигу (10 против 5).

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Лионель Месси, Серхио Рамос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»
«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола