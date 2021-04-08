Испанская жара: В Ла Лиге ожидается горячая концовка в борьбе за чемпионство

Мадридский «Атлетико», проиграв в предыдущем туре, окончательно растерял своё преимущество. Все три испанских гранда расположились теперь в диапазоне трёх очков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает жаркую борьбу за чемпионство в Испании.

Футбол всё же очень непредсказуемый. Осенью и в начале зимы казалось, что нас ждёт увлекательная борьба за чемпионство в Италии и Англии, и даже в Германии интрига была жива. На их фоне победа «Атлетико» в Ла Лиге выглядела решённым делом. «Матрасники» уверенно лидировали, имея ещё и матчи в запасе. Однако к апрелю всё изменилось. «Бавария» в Германии предсказуемо оторвалась, в Англии «Манчестер Сити» без пяти минут чемпион, а в Италии уже вовсю праздновать скудетто планирует «Интер». А вот «Атлетико» всё растерял.

После 29 сыгранных матчей у «Атлетико» (пока ещё лидера) 66 очков. Всего на балл отстаёт вторая «Барселона». Рядом и «Реал», у которого 63 очка. В Испании пресса ещё не сбрасывает со счетов «Севилью», но андалузцы, имея 58 баллов, всё же вряд ли претендуют на первую строчку.

Очевидно, что большая испанская тройка разыграет чемпионство, и что особенно радует, так это наличие очных матчей. Уже в ближайшем туре нас ждёт эль-класико, которое пройдёт в Мадриде, а за четыре тура до конца чемпионата уже в Барселону приедет «Атлетико».

Анализировать весь календарь последних туров, чтобы выбрать фаворита, смысла не имеет. Дело в том, что все три испанских гранда проводят текущий сезон крайне нестабильно, теряя очки там, где этого никто не ждёт: например, «Атлетико» умудрился набрать всего 1 очко в матчах с «Леванте», «Барселона» также разжилась лишь баллом в поединках с «Кадисом», а «Реал» проиграл разок «Алавесу», который идёт последним.

Иными словами, календарь заключительных матчей уж точно не может дать кому-то преимущества, а кому-то добавить сложностей. Хотя, кажется, что «Реалу» будет чуть сложнее. Мадридцев ждёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который отнимет много сил. Учитывая же результат первой встречи, большая вероятность, что мадридцам предстоят ещё и полуфиналы. При этом «королевский клуб» по ходу текущего сезона испытывает кадровые сложности, так что дополнительная нагрузка в виде Лиги чемпионов хоть и приятная, но сил забирает много.

У «Барселоны» тоже есть один экстра-матч — речь о финале Кубка короля. Рональд Куман понимает шаткость своего положения, так что приложит максимум усилий, чтобы взять трофей. Кубок может стать хоть каким-то утешением для блауграны, если не получится взять чемпионство. При этом «золотой дубль» — это гарантия сохранения поста для Кумана. Уволить тренера после подобного триумфа будет невозможно.

Учитывая форму «Барселоны», кажется, что шансы каталонцев выше, чем у двух мадридских команд. «Реал» привычно настроен на победу в Лиге чемпионов, а «Атлетико» со своими кадровыми проблемами откровенно буксует. Тем не менее на руку столичным командам могут сыграть очные матчи против «Барселоны». В любом случае ждём. Будет интересно.

Андрей Центров