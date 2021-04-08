Участие Пике в матче с «Реалом» под вопросом

Участие защитника «Барселоны» Херарда Пике в матче с мадридским «Реалом» по-прежнему под вопросом.

Как сообщает AS, окончательное решение пока не принято. Пике участвовал в сегодняшней тренировке клуба, после которой он по-прежнему чувствовал боль, но она была терпимой. Отмечается, что испанцу предстоит пройти ещё одно медицинское обследование.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в субботу, десятого апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

34-летний Пике сыграл пятнадцать матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне и отметился двумя забитыми голами.