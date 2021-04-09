​Пике попал в заявку на «эль класико»

В субботу вечером «Барселона» проведёт ключевой гостевой поединок против «Реала». Пресс-служба каталонского клуба опубликовала список игроков, которые могут выйти на поле в Мадриде. Стоит отметить, что в списке нашлось место для защитника Херарда Пике. В последний раз он играл в начале марта в кубковой игре против «Севильи». С тех пор футболист восстанавливался от повреждения.

Также в заявке можно заметить Серхи Роберто. Защитник не появлялся на футбольном поле с начала февраля из-за мышечной травмы.

Матч «Реал» - «Барселона» начнётся десятого апреля в десять часов вечера по московскому времени.