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​«Реал» трижды подряд обыграл «Барселону» впервые с 1978 года

11 Апреля 2021, 00:36,

В главной игре тридцатого тура испанской Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1. Победная серия «сливочных» в играх против «сине-гранатовых» достигла трёх матчей. Как сообщает Gracenote Live, «Реал» трижды подряд обыграл «Барселону» во всех турнирах впервые с аналогичного отрезка в период с 1977 по 1978 год.

«Реал» и «Атлетико» на текущую минуту делят место на вершине турнирной таблицы Примеры, имея по шестьдесят шесть набранных очков в своих активах. «Барселона» располагается на третьей строчке, отставая на один балл.

Стоит отметить, что в воскресенье «Атлетико» проведёт свой матч тридцатого тура против «Бетиса».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид
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Комментарии (1)
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0
San13
11 Апреля 2021, 02:37

Спасибо идиоту Барто за такое наследие, он знатно постарался.

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