​«Реал» трижды подряд обыграл «Барселону» впервые с 1978 года

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11 Апреля 2021, 00:36,
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В главной игре тридцатого тура испанской Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1. Победная серия «сливочных» в играх против «сине-гранатовых» достигла трёх матчей. Как сообщает Gracenote Live, «Реал» трижды подряд обыграл «Барселону» во всех турнирах впервые с аналогичного отрезка в период с 1977 по 1978 год.
«Реал» и «Атлетико» на текущую минуту делят место на вершине турнирной таблицы Примеры, имея по шестьдесят шесть набранных очков в своих активах. «Барселона» располагается на третьей строчке, отставая на один балл.
Стоит отметить, что в воскресенье «Атлетико» проведёт свой матч тридцатого тура против «Бетиса».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид
Спасибо идиоту Барто за такое наследие, он знатно постарался.