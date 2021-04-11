​«Реал» трижды подряд обыграл «Барселону» впервые с 1978 года

В главной игре тридцатого тура испанской Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1. Победная серия «сливочных» в играх против «сине-гранатовых» достигла трёх матчей. Как сообщает Gracenote Live, «Реал» трижды подряд обыграл «Барселону» во всех турнирах впервые с аналогичного отрезка в период с 1977 по 1978 год.

«Реал» и «Атлетико» на текущую минуту делят место на вершине турнирной таблицы Примеры, имея по шестьдесят шесть набранных очков в своих активах. «Барселона» располагается на третьей строчке, отставая на один балл.

Стоит отметить, что в воскресенье «Атлетико» проведёт свой матч тридцатого тура против «Бетиса».