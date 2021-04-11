​Зидана беспокоит физическое состояние игроков

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11 Апреля 2021, 09:50,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил обеспокоенность по поводу физического состояния своей команды.
«У нас опять есть игроки, испытывающие боль. Я не знаю, как мы закончим сезон, но нам понадобятся все футболисты, потому что физически мы на пределе. Нам тяжело доигрывать матчи. Но мы здесь, и мы живы. Мы собираемся хорошо отдохнуть и подготовиться к игре в среду», - сказал Зидан после победы над «Барселоной» в «эль класико».
В ближайшую среду «Реалу» предстоит гостевой поединок против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре «сливочные» победили со счётом 3:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
Это тебе легко ещё, такой клуб большой, со своей молодёжкой и финансированием! А середнякам как играется? Короче, плакаться стоит, но точно не Зидану.