​Зидана беспокоит физическое состояние игроков

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил обеспокоенность по поводу физического состояния своей команды.

«У нас опять есть игроки, испытывающие боль. Я не знаю, как мы закончим сезон, но нам понадобятся все футболисты, потому что физически мы на пределе. Нам тяжело доигрывать матчи. Но мы здесь, и мы живы. Мы собираемся хорошо отдохнуть и подготовиться к игре в среду», - сказал Зидан после победы над «Барселоной» в «эль класико».

В ближайшую среду «Реалу» предстоит гостевой поединок против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре «сливочные» победили со счётом 3:1.