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​Зидана беспокоит физическое состояние игроков

11 Апреля 2021, 09:50,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил обеспокоенность по поводу физического состояния своей команды.

«У нас опять есть игроки, испытывающие боль. Я не знаю, как мы закончим сезон, но нам понадобятся все футболисты, потому что физически мы на пределе. Нам тяжело доигрывать матчи. Но мы здесь, и мы живы. Мы собираемся хорошо отдохнуть и подготовиться к игре в среду», - сказал Зидан после победы над «Барселоной» в «эль класико».

В ближайшую среду «Реалу» предстоит гостевой поединок против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре «сливочные» победили со счётом 3:1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
11 Апреля 2021, 10:16

Это тебе легко ещё, такой клуб большой, со своей молодёжкой и финансированием! А середнякам как играется? Короче, плакаться стоит, но точно не Зидану.

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