​Азар не сыграет с «Барселоной»

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09 Апреля 2021, 16:41,
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Пресс-служба «Реала» опубликовала список футболистов, на которых главный тренер команды Зинедин Зидан рассчитывает в субботнем поединке с «Барселоной». В списке не оказалось вингера Эдена Азара. Очевидно, бельгиец до сих пор не восстановился, хотя Зидан допускал его появление на поле ещё в игре против «Ливерпуля», состоявшейся на неделе.
Ранее список игроков, которые могут принять участие в «эль класико», публиковала «Барселона».
«Реал» и «Барселона» сойдутся лицом к лицу десятого апреля в Мадриде. Стартовый свисток арбитр даст в момент, когда стрелки часов в Москве покажут десять часов вечера.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Эден Азар