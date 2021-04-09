​Азар не сыграет с «Барселоной»

Пресс-служба «Реала» опубликовала список футболистов, на которых главный тренер команды Зинедин Зидан рассчитывает в субботнем поединке с «Барселоной». В списке не оказалось вингера Эдена Азара. Очевидно, бельгиец до сих пор не восстановился, хотя Зидан допускал его появление на поле ещё в игре против «Ливерпуля», состоявшейся на неделе.

Ранее список игроков, которые могут принять участие в «эль класико», публиковала «Барселона».

«Реал» и «Барселона» сойдутся лицом к лицу десятого апреля в Мадриде. Стартовый свисток арбитр даст в момент, когда стрелки часов в Москве покажут десять часов вечера.