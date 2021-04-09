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​Азар не сыграет с «Барселоной»

09 Апреля 2021, 16:41,

Пресс-служба «Реала» опубликовала список футболистов, на которых главный тренер команды Зинедин Зидан рассчитывает в субботнем поединке с «Барселоной». В списке не оказалось вингера Эдена Азара. Очевидно, бельгиец до сих пор не восстановился, хотя Зидан допускал его появление на поле ещё в игре против «Ливерпуля», состоявшейся на неделе.

Ранее список игроков, которые могут принять участие в «эль класико», публиковала «Барселона».

«Реал» и «Барселона» сойдутся лицом к лицу десятого апреля в Мадриде. Стартовый свисток арбитр даст в момент, когда стрелки часов в Москве покажут десять часов вечера.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Эден Азар
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