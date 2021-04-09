Зидан: «Пусть Месси остаётся в «Барселоне»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем против «Барселоны» высказался по поводу Лионеля Месси.

Как известно, действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца июня.

«Я не хочу, чтобы это было последнее «эль класико» для Месси. Пусть остаётся в «Барселоне», ему там хорошо. Если он останется, это будет хорошо для Ла Лиги», - сказал Зидан на пятничной пресс-конференции.

Также Зидан выразил надежду на то, что в «эль класико» ещё сыграет капитан «Реала» Серхио Рамос. В настоящий момент защитник травмирован, его действующий трудовой договор истекает в конце сезона.

«Реал» и «Барселона» сыграют в субботу, десятого апреля.