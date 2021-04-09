Орланди: «Тренировки с Месси – далеко не самое приятное, что может быть в вашей жизни»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андреа Орланди рассказал о тренировках с Лионелем Месси.

«Скажу честно, что тренировки с Месси – это далеко не самое приятное, что может быть в вашей жизни, невозможно было отобрать у него мяч или даже приблизиться к нему. Он был очень застенчивым человеком, но на поле превращался в монстра. Я никогда не видел кого-то настолько конкурентоспособного в 17 или 18 лет. Он готов был укусить вас за лодыжку после потери мяча. Было сразу заметно, что он станет великим, но я не ожидал, что Месси будет лучшим игроком в истории футбола», - цитирует Орланди пресс-служба каталонцев.