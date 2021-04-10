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​Месси повторил рекорд Рамоса в «эль класико»

10 Апреля 2021, 22:21,

В субботу вечером в Мадриде проходит битва между «Реалом» и «Барселоной». Как сообщает авторитетный испанский журналист Алексис Мартин, известный как Мистер Чип, Лионель Месси повторил рекорд Серхио Рамоса по количеству проведённых «эль класико». Теперь на счету обоих футболистов по 45 таких игр.

Стоит отметить, что Серхио Рамос пропускает матч из-за травмы.

Интересно, что действующие контракты Лионеля Месси и Серхио Рамоса, капитанов «Барселоны» и «Реала», истекают летом.

Следить за игрой между «Реалом» и «Барселоной» можно в текстовой трансляции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Лионель Месси, Серхио Рамос
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