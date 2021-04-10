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​Известен состав «Реала» на матч с «Барселоной»

10 Апреля 2021, 20:56,

В субботу вечером внимание всей футбольной Европы будет сосредоточено на битве между «Реалом» и «Барселоной» в тридцатом туре испанского чемпионата.

Наставник мадридской команды Зинедин Зидан решил включить в стартовый состав своей команды таких игроков: Куртуа, Начо, Милитао, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Васкес, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Следить за игрой между «Реалом» и «Барселоной» можно будет в текстовой трансляции. «Эль класико» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 22:00.

«Реал» на текущий момент занимает третье место в таблице Примеры, отставая на два очка от «Барселоны» и на три очка от «Атлетико».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид
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