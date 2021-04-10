​Известен состав «Реала» на матч с «Барселоной»

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10 Апреля 2021, 20:56,
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В субботу вечером внимание всей футбольной Европы будет сосредоточено на битве между «Реалом» и «Барселоной» в тридцатом туре испанского чемпионата.
Наставник мадридской команды Зинедин Зидан решил включить в стартовый состав своей команды таких игроков: Куртуа, Начо, Милитао, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Васкес, Вальверде, Винисиус, Бензема.
Следить за игрой между «Реалом» и «Барселоной» можно будет в текстовой трансляции. «Эль класико» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 22:00.
«Реал» на текущий момент занимает третье место в таблице Примеры, отставая на два очка от «Барселоны» и на три очка от «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид