​Известен состав «Реала» на матч с «Барселоной»

В субботу вечером внимание всей футбольной Европы будет сосредоточено на битве между «Реалом» и «Барселоной» в тридцатом туре испанского чемпионата.

Наставник мадридской команды Зинедин Зидан решил включить в стартовый состав своей команды таких игроков: Куртуа, Начо, Милитао, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Васкес, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Следить за игрой между «Реалом» и «Барселоной» можно будет в текстовой трансляции. «Эль класико» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 22:00.

«Реал» на текущий момент занимает третье место в таблице Примеры, отставая на два очка от «Барселоны» и на три очка от «Атлетико».