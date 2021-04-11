Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

​У Месси ни одного результативного действия в «эль класико» после ухода Роналду

11 Апреля 2021, 00:27,

В субботу вечером «Барселона» проиграла «Реалу» на выезде со счётом 1:2. Капитан каталонцев Лионель Месси провёл очередное «эль класико» без результативных действий. В последний раз Месси забивал «Реалу» в мае 2018 года, когда команды сыграли вничью со счётом 2:2 на стадионе «Камп Ноу». С тех пор Лионель принял участие в семи играх против «сливочных» и ни разу не смог забить или отдать результативный пас. 

Как видим, Месси перестал делать результативные действия в «эль класико» с тех пор, как «Реал» покинул Криштиану Роналду.

Поражение в «эль класико» привело к откату «Барселоны» на третье место в турнирной таблице испанского чемпионата. Впрочем, ситуация в верхней части очень плотная. 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола