​У Месси ни одного результативного действия в «эль класико» после ухода Роналду

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11 Апреля 2021, 00:27,
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В субботу вечером «Барселона» проиграла «Реалу» на выезде со счётом 1:2. Капитан каталонцев Лионель Месси провёл очередное «эль класико» без результативных действий. В последний раз Месси забивал «Реалу» в мае 2018 года, когда команды сыграли вничью со счётом 2:2 на стадионе «Камп Ноу». С тех пор Лионель принял участие в семи играх против «сливочных» и ни разу не смог забить или отдать результативный пас.
Как видим, Месси перестал делать результативные действия в «эль класико» с тех пор, как «Реал» покинул Криштиану Роналду.
Поражение в «эль класико» привело к откату «Барселоны» на третье место в турнирной таблице испанского чемпионата. Впрочем, ситуация в верхней части очень плотная.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Лионель Месси