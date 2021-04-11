​У Месси ни одного результативного действия в «эль класико» после ухода Роналду

В субботу вечером «Барселона» проиграла «Реалу» на выезде со счётом 1:2. Капитан каталонцев Лионель Месси провёл очередное «эль класико» без результативных действий. В последний раз Месси забивал «Реалу» в мае 2018 года, когда команды сыграли вничью со счётом 2:2 на стадионе «Камп Ноу». С тех пор Лионель принял участие в семи играх против «сливочных» и ни разу не смог забить или отдать результативный пас.

Как видим, Месси перестал делать результативные действия в «эль класико» с тех пор, как «Реал» покинул Криштиану Роналду.

Поражение в «эль класико» привело к откату «Барселоны» на третье место в турнирной таблице испанского чемпионата. Впрочем, ситуация в верхней части очень плотная.