Пике может сыграть с «Реалом» на уколах

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике может принять участие в поединке 30-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала», утверждает AS.

Источник сообщает, что 34-летнему футболисту сделали укол в поврежденное колено. Благодаря этому у игрока временно пропали болевые ощущения.

Наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман пока не принял решения о том, появится ли Пике в стартовом составе или начнет встречу на скамейке запасных.

Матч «Реал» - «Барселона» пройдет в Мадриде десятого апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.