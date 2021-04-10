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Пике может сыграть с «Реалом» на уколах

10 Апреля 2021, 15:14,

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике может принять участие в поединке 30-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала», утверждает AS.

Источник сообщает, что 34-летнему футболисту сделали укол в поврежденное колено. Благодаря этому у игрока временно пропали болевые ощущения.

Наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман пока не принял решения о том, появится ли Пике в стартовом составе или начнет встречу на скамейке запасных.

Матч «Реал» - «Барселона» пройдет в Мадриде десятого апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Херард Пике
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