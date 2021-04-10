Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Бензема забил «Барселоне» пяткой

10 Апреля 2021, 22:32,

Украшением субботнего вечера является матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной». Команда Зинедина Зидана достаточно быстро открыла счёт. Федерико Вальверде разогнал атаку «сливочных» и сделал пас вправо. Лукас Васкес прострелил в штрафную площадь, а Карим Бензема пяткой подправил мяч в ближний угол.

Следить за развитием событий в «эль класико» во всех красках можно в трансляции в текстовом формате на портале LiveResult.

В случае победы над «Барселоной» «Реал» поднимется с третьего места в турнирной таблице Примеры, по очкам обойдя каталонцев и догнав «Атлетико». 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Карим Бензема
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