​Бензема забил «Барселоне» пяткой

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10 Апреля 2021, 22:32,
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Украшением субботнего вечера является матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной». Команда Зинедина Зидана достаточно быстро открыла счёт. Федерико Вальверде разогнал атаку «сливочных» и сделал пас вправо. Лукас Васкес прострелил в штрафную площадь, а Карим Бензема пяткой подправил мяч в ближний угол.
Следить за развитием событий в «эль класико» во всех красках можно в трансляции в текстовом формате на портале LiveResult.
В случае победы над «Барселоной» «Реал» поднимется с третьего места в турнирной таблице Примеры, по очкам обойдя каталонцев и догнав «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Карим Бензема