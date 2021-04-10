​Бензема забил «Барселоне» пяткой

Украшением субботнего вечера является матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной». Команда Зинедина Зидана достаточно быстро открыла счёт. Федерико Вальверде разогнал атаку «сливочных» и сделал пас вправо. Лукас Васкес прострелил в штрафную площадь, а Карим Бензема пяткой подправил мяч в ближний угол.

Следить за развитием событий в «эль класико» во всех красках можно в трансляции в текстовом формате на портале LiveResult.

В случае победы над «Барселоной» «Реал» поднимется с третьего места в турнирной таблице Примеры, по очкам обойдя каталонцев и догнав «Атлетико».