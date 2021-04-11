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​Куман: «Нам не повезло из-за ошибки судьи и ВАР»

11 Апреля 2021, 11:19,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман продолжает жаловаться на судейство. Голландский специалист теперь сделал публикацию в Twitter.

«Мы перехватили инициативу в игре, и у нас были шансы на лучший результат. Нам не повезло из-за ошибки судьи и ВАР», - написал Куман.

Напомним, «Барселона» проиграла в гостях у «Реала» с результатом 1:2. После игры Рональд Куман выразил мнение, что в эпизоде с падением Мартина Брайтвайта в штрафной площади соперника рефери должен был назначить пенальти.

«Барселона» опустилась на третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Рональд Куман
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