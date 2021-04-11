​Уткин: «Эль класико» показало несостоятельность Кумана»

Известный журналист Василий Уткин посредством канала в Telegram поделился своими мыслями по поводу прошедшего «эль класико», в котором «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1.

Уткин считает, что дуэль испанских грандов бессмысленно анализировать как тактическую дуэль, поскольку решающий отрезок игры представлял собой перестрелку, в которой победила команда, которая лучше реализовала свои моменты.

Когда на первый план выходит реализация, обычно успех празднует команда, которая сильнее уверена в себе. Об этом пишет Уткин, отмечая, что в футболе уверенность передаётся от главного тренера.

«Таким образом, мы увидели матч, который показал несостоятельность Кумана. Разумеется, несостоятельность не в принципе, а - на очень высоком уровне. Тут он дилетант. А Зидан ровно в этом непревзойден», - написал журналист.