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​Уткин: «Эль класико» показало несостоятельность Кумана»

11 Апреля 2021, 11:34,

Известный журналист Василий Уткин посредством канала в Telegram поделился своими мыслями по поводу прошедшего «эль класико», в котором «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1.

Уткин считает, что дуэль испанских грандов бессмысленно анализировать как тактическую дуэль, поскольку решающий отрезок игры представлял собой перестрелку, в которой победила команда, которая лучше реализовала свои моменты.

Когда на первый план выходит реализация, обычно успех празднует команда, которая сильнее уверена в себе. Об этом пишет Уткин, отмечая, что в футболе уверенность передаётся от главного тренера.

«Таким образом, мы увидели матч, который показал несостоятельность Кумана. Разумеется, несостоятельность не в принципе, а - на очень высоком уровне. Тут он дилетант. А Зидан ровно в этом непревзойден», - написал журналист.


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Василий Уткин, Рональд Куман
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