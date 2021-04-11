​Куман: «На Брайтвайте был чистый пенальти»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после поражения от «Реала» в «эль класико» (1:2).

«Если вы из Барселоны, то вам сейчас жарко, и вы недовольны двумя решениями арбитра. Хочу сказать, что мы не очень хорошо чувствовали себя в первом тайме – ни в атаке, ни в обороне. Во втором тайме мы стали действовать лучше.

Арбитр снова оказался в центре внимания. Как в вопросе с пенальти, так и в вопросе с малым количеством добавленного времени. Для меня в эпизоде с Брайтвайтом был чистый пенальти. Не понимаю линейного арбитра, который находился в десяти метрах и всё видел. Ладно, но у нас же есть ВАР для таких ситуаций. Лучше больше не буду говорить о судействе. Я всегда защищаю свой клуб», - цитирует Кумана Marca.