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​Куман: «На Брайтвайте был чистый пенальти»

11 Апреля 2021, 00:49,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после поражения от «Реала» в «эль класико» (1:2).

«Если вы из Барселоны, то вам сейчас жарко, и вы недовольны двумя решениями арбитра. Хочу сказать, что мы не очень хорошо чувствовали себя в первом тайме – ни в атаке, ни в обороне. Во втором тайме мы стали действовать лучше.

Арбитр снова оказался в центре внимания. Как в вопросе с пенальти, так и в вопросе с малым количеством добавленного времени. Для меня в эпизоде с Брайтвайтом был чистый пенальти. Не понимаю линейного арбитра, который находился в десяти метрах и всё видел. Ладно, но у нас же есть ВАР для таких ситуаций. Лучше больше не буду говорить о судействе. Я всегда защищаю свой клуб», - цитирует Кумана Marca.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Рональд Куман
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Комментарии (6)
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0
CELTIC FROST
11 Апреля 2021, 02:01

А кто же всем сказал, что ВАР Не смотрел? ребята, тренеры, болельщики и т.д. вы впервые матчи смотрите что ли в эпоху ВАР? Поясню: ВАР проверяет спорную ситуацию и, если он согласен с арбитром, то игра Не останавливается. Ну как малые, чесс слово.

1
beorn_n
11 Апреля 2021, 01:26

Момент был спорным, а не чистым. Судья верно рассудил.

0
pol-black
11 Апреля 2021, 01:15

если бы мадрид проиграл схожим образом, у местных сливочных глоров случился бы словесный понос по поводу судейства. недаром же основным сегодняшним аргументом в свою пользу является отсудивший своё Эвребе, который в своё время чудил в обе стороны, в отличие от Кашшаи и Оливера, да сегодняшнего арбитра.

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2
Артур Измаилов
11 Апреля 2021, 01:00

Понеслось !
Это барселоновское нытье в очередной раз доказывает, что Барса без судей ничего не может!!!

1
pol-black
11 Апреля 2021, 01:00

была задержка. ВАР должен был посмотреть и принять решение. полевому сложно судить такие моменты, но для того ВАР и нужен. да и по добавленному - затяжки Куртуа точно минуту сожрали.
скажу другое - Барса должна была играть не так беззубо весь матч. понимаю - Дембеле стоит дорого и нужно его выпускать на поле. но Мориба сыграл намного лучше француза. свою игру нужно налаживать, а не почивать на лаврах 19-ти игр без проигрышей в ЛаЛиге. Реал - это особенный соперник, и проигрыш обоих игр стоит обычно тренеру Барсы его должности.

2
779
11 Апреля 2021, 00:52

По сегодняшним временам - однозначно да.

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