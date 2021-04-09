​Куман: «Не согласен с теми, кто критикует «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал пресс-конференцию перед матчем против «Реала».

«Эль класико» - это матч, который отличается от других. «Барселона» находится в хорошей форме, мы будем играть на победу.

«Реал» слишком сильно критикуют, но они по-прежнему борются за чемпионский титул и играют в Лиге чемпионов. Я не согласен с теми, кто критикует «Реал». У них в составе есть отличные футболисты. Это будет отличный матч.

Результат «эль класико» не является решающим, потому что впереди будет ещё много матчей, и любой команде будет сложно пройти их без потерь. Но команда, которая выиграет «эль класико», получит важный моральный импульс», - сказал Куман.