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​Куман: «Не согласен с теми, кто критикует «Реал»

09 Апреля 2021, 17:23,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал пресс-конференцию перед матчем против «Реала».

«Эль класико» - это матч, который отличается от других. «Барселона» находится в хорошей форме, мы будем играть на победу.

«Реал» слишком сильно критикуют, но они по-прежнему борются за чемпионский титул и играют в Лиге чемпионов. Я не согласен с теми, кто критикует «Реал». У них в составе есть отличные футболисты. Это будет отличный матч.

Результат «эль класико» не является решающим, потому что впереди будет ещё много матчей, и любой команде будет сложно пройти их без потерь. Но команда, которая выиграет «эль класико», получит важный моральный импульс», - сказал Куман.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Рональд Куман
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Комментарии (2)
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1
Misha_diablo_football
09 Апреля 2021, 18:51

Как не странно чем больше критикуют Реал тем более они показывают свой лучший футбол....

0
NOBODY
09 Апреля 2021, 18:28

Я не согласен с теми, кто критикует Кумана (болельщик Реала)..

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