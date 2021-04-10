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Зидан объяснил отсутствие Азара в заявке «Реала» на матч против «Барселоны»

10 Апреля 2021, 00:01,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об отсутствии нападающего Эдена Азара в заявке на матч с «Барселоной».

«Это не зависит ни от национальной сборной Бельгии, ни от «Реала», такое решение принял игрок. Вы должны понимать, что это процесс восстановления, самое главное – самочувствие игрока», - цитирует Зидана пресс-служба «Реала».

30-летний бельгиец сыграл лишь четырнадцать матчей за мадридский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами. Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в сорок миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Эден Азар
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