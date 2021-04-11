​«Теперь жаловаться?»: Модрич «уколол» Пике после «эль класико»

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11 Апреля 2021, 09:14,
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В субботу вечером «Реал» обыграл «Барселону» в «эль класико» на своём поле с результатом 2:1. После игры претензии рефери высказал Херард Пике, который не принимал участия в матче. Перед тем, как выйти на поле к судье, у Пике случился диалог с Лукой Модричем.
«Теперь жаловаться?» - «уколол» Модрич футболиста «Барселоны».
«Мужик, четыре минуты…» - пожаловался Пике на количество времени, которое компенсировал рефери ко второму тайму.
«А сколько вы хотели?» - сказал в ответ хорватский хавбек «Реала», судя по опубликованному в сети ролику.
«Реал» на текущую минуту делит место на вершине таблицы Примеры с соседями из «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Лука Модрич, Херард Пике
А хорват то с юмором.....Про себя то напрочь все забыл.Но вы еще не чемпионы,а жаловаться,придет и ваше время.