Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​«Теперь жаловаться?»: Модрич «уколол» Пике после «эль класико»

11 Апреля 2021, 09:14,

В субботу вечером «Реал» обыграл «Барселону» в «эль класико» на своём поле с результатом 2:1. После игры претензии рефери высказал Херард Пике, который не принимал участия в матче. Перед тем, как выйти на поле к судье, у Пике случился диалог с Лукой Модричем.

«Теперь жаловаться?» - «уколол» Модрич футболиста «Барселоны».

«Мужик, четыре минуты…» - пожаловался Пике на количество времени, которое компенсировал рефери ко второму тайму.

«А сколько вы хотели?» - сказал в ответ хорватский хавбек «Реала», судя по опубликованному в сети ролику.

«Реал» на текущую минуту делит место на вершине таблицы Примеры с соседями из «Атлетико».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Лука Модрич, Херард Пике
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Booker
11 Апреля 2021, 10:30

А хорват то с юмором.....Про себя то напрочь все забыл.Но вы еще не чемпионы,а жаловаться,придет и ваше время.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола