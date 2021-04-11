​«Теперь жаловаться?»: Модрич «уколол» Пике после «эль класико»

В субботу вечером «Реал» обыграл «Барселону» в «эль класико» на своём поле с результатом 2:1. После игры претензии рефери высказал Херард Пике, который не принимал участия в матче. Перед тем, как выйти на поле к судье, у Пике случился диалог с Лукой Модричем.

«Теперь жаловаться?» - «уколол» Модрич футболиста «Барселоны».

«Мужик, четыре минуты…» - пожаловался Пике на количество времени, которое компенсировал рефери ко второму тайму.

«А сколько вы хотели?» - сказал в ответ хорватский хавбек «Реала», судя по опубликованному в сети ролику.

«Реал» на текущую минуту делит место на вершине таблицы Примеры с соседями из «Атлетико».