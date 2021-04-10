​«Барселона» сократила разрыв в счёте в битве с «Реалом»

В субботу вечером вся футбольная Европа следит за битвой между «Реалом» и «Барселоной», которая проходит в столице Испании. Мадридская команда убедительно провела первый тайм и обеспечила себе перевес в два гола благодаря результативным ударам Карима Бензема и Тони Крооса.

Впрочем, на исходе часа игрового времени каталонцы возродили интригу. Подключившийся к атаке Оскар Мингеса оказался в нужное время в нужном месте и точно пробил с близкой дистанции.

Стоит сказать, что командам приходится играть под проливным мадридским дождём. Следить за ходом игры можно в текстовой трансляции.