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​«Барселона» сократила разрыв в счёте в битве с «Реалом»

10 Апреля 2021, 23:25,

В субботу вечером вся футбольная Европа следит за битвой между «Реалом» и «Барселоной», которая проходит в столице Испании. Мадридская команда убедительно провела первый тайм и обеспечила себе перевес в два гола благодаря результативным ударам Карима Бензема и Тони Крооса.

Впрочем, на исходе часа игрового времени каталонцы возродили интригу. Подключившийся к атаке Оскар Мингеса оказался в нужное время в нужном месте и точно пробил с близкой дистанции.

Стоит сказать, что командам приходится играть под проливным мадридским дождём. Следить за ходом игры можно в текстовой трансляции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Оскар Мингеса
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