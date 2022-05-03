Жиру: «Я стал забивать больше благодаря окулисту»

Французский нападающий Оливье Жиру - один из ключевых элементов, которые позволяют «Милану» лидировать в чемпионате Италии. Жиру забивает важнейшие голы, а самое главное - делает это регулярно. Как пояснил француз, в молодости он играл без контактных линз, но как только решил пользоваться ими, тут же прибавил в результативности.

- В начале карьеры, в «Монпелье», я играл без линз, и родные посоветовали мне приобрести их - они видели, как я прищуриваюсь на поле. В 2011 году я поставил себе линзы и в первый же сезон в линзах мы выиграли чемпионат, а я стал лучшим бомбардиром, - вспоминает Жиру в интервью GQ.