«Милану» для чемпионского титула достаточно набрать еще четыре очка в двух матчах

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал очень важную волевую победу в игре с «Вероной», и это был большой шаг к чемпионскому титулу. Сейчас «Милан» опережает «Интер» на два очка, и это очень важно, так как позволяет сыграть один матч вничью, но все равно остаться чемпионом даже если «Интер» выиграет оба своих матча.

Дело в том, что в личном противостоянии «Милан» превзошел «Интер», 1:1 первый матч и 2:1 матч второго круга. «Милану» остался домашний матч с «Аталантой» и гостевой поединок с «Сассуоло», «Интеру» предстоит вылет к «Кальяри» и домашняя игра с «Сампдорией» в последнем туре.