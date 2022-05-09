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Чемпионат Италии. Серия А

«Милану» для чемпионского титула достаточно набрать еще четыре очка в двух матчах

09 Мая 2022 • 03:35 Комментировать
Верона
1:3
Милан
окончен

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал очень важную волевую победу в игре с «Вероной», и это был большой шаг к чемпионскому титулу. Сейчас «Милан» опережает «Интер» на два очка, и это очень важно, так как позволяет сыграть один матч вничью, но все равно остаться чемпионом даже если «Интер» выиграет оба своих матча.

Дело в том, что в личном противостоянии «Милан» превзошел «Интер», 1:1 первый матч и 2:1 матч второго круга. «Милану» остался домашний матч с «Аталантой» и гостевой поединок с «Сассуоло», «Интеру» предстоит вылет к «Кальяри» и домашняя игра с «Сампдорией» в последнем туре.

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Милан
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окончен Верона 1:3 Милан 4.50 4.10 1.70
09.05  21:45 Фиорентина ... Рома 2.34 3.35 3.20
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Сегодня, 09 Мая
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