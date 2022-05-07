Защитник «Вероны» Казале: «Златан или Жиру? Я больше боюсь Леау»

Защитник «Вероны» Николо Казале поделился своими ожиданиями от завтрашнего матча чемпионата Италии против «Милана». Итальянец назвал игрока, которого считает самым опасным в нынешнем составе «россонери».

«В первым круге против «Милана» мы провели хороший матч. Нам удалось забить два гола, но затем мы пропустили три и проиграли. Та игра была одной из самых эмоциональных в этом сезоне. В этот раз мы постараемся победить. Жиру или Златан? Я больше боюсь Леау», – цитирует защитника La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что «Верона» завтра примет у себя дома «Милан». Если команда Стефано Пиоли выиграет, то вернётся на первое место в чемпионате.