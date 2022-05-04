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Чемпионат Италии. Серия А

Леау намекнул, что может оказаться в «ПСЖ»

04 Мая 2022 • 16:27 Комментировать
Верона
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Милан
4.30 3.95 1.75
08.05 21:45

На днях португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал пятым португальским игроком, который забил десять и более голов за сезон. Этим он еще раз доказал свою эффективность и полезность клубу.

Но не исключено, что роман закончится внезапно - Леау привлекает внимание своей красивой и эффективной игрой, и на него уже засматриваются селекционеры именитых клубов. На днях Леау намекнул на возможное место продолжения своей работы - это Париж.

- Париж - это всегда хороший выбор. - написал Леау в одной из социальных сетей.

Леау выступает в составе «Милана» с 2019 года, ранее он защищал цвета лиссабонского «Спортинга».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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