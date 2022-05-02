«Арсенал» может составить конкуренцию «Милану» в борьбе за Саншеша

Лондонский «Арсенал» намерен побороться с «Миланом» за трансфер полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Несмотря на предыдущие заявления о неизбежности перехода португальца в стан «россонери», «канониры» могут предпринять попытки перехватить футболиста, чья стоимость оценивается в районе 25 миллионов евро.

По сообщениям The Sun, Саншеш может стать одним из приоритетных вариантов для «Арсенала» на усиление центра полузащиты. Сам игрок пока что больше склоняется к переходу в «Милан».

Напомним, что в прошлом сезоне Саншеш помог «Лиллю» впервые с 2011 года завоевать золото чемпионата Франции. В этом сезоне португалец дошёл с клубом до ⅛ финала Лиги чемпионов, где «доги» уступили лондонскому «Челси».