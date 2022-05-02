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«Арсенал» может составить конкуренцию «Милану» в борьбе за Саншеша

02 Мая 2022 • 18:41 Комментировать
Лилль
...
Монако
3.60 3.70 1.98
06.05 22:00

Лондонский «Арсенал» намерен побороться с «Миланом» за трансфер полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Несмотря на предыдущие заявления о неизбежности перехода португальца в стан «россонери», «канониры» могут предпринять попытки перехватить футболиста, чья стоимость оценивается в районе 25 миллионов евро.

По сообщениям The Sun, Саншеш может стать одним из приоритетных вариантов для «Арсенала» на усиление центра полузащиты. Сам игрок пока что больше склоняется к переходу в «Милан».

Напомним, что в прошлом сезоне Саншеш помог «Лиллю» впервые с 2011 года завоевать золото чемпионата Франции. В этом сезоне португалец дошёл с клубом до ⅛ финала Лиги чемпионов, где «доги» уступили лондонскому «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Арсенал Лондон Ренату Саншеш
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