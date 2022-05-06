«Милан» или «Интер»: кто станет чемпионом Италии

В кои-то веки на финише турнирной дистанции чемпионата Италии наблюдается интрига в борьбе за скудетто. Градус действительно высокий, ведь за титул сражаются соседи и принципиальнейшие соперники – «Милан» и «Интер». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию и уже по традиции пытается спрогнозировать имя чемпиона.

М Команда И В Н П РМ О 1 Милан 35 23 8 4 61:30 77 2 Интер 35 22 9 4 74:29 75

«Милан»

Фанаты «Милана» с трепетом вспоминают времена, когда команда являлась грозной боевой единицей не только в Италии, но и во всей Европе. С тех пор «россонери» преодолели множество сложных периодов перестройки, в течение которых на свет появилось немало мемов вроде сравнений команды с Мальдини, Пирло, Кака, Шевченко и другими топ-игроками в составе с командой, где большинство игроков неизвестны широкой публике.

В XXI веке «Милан» брал скудетто дважды – в 2004 году с без преуменьшения выдающимся составом и в 2011 году, когда погоду в красно-чёрной части футбольного города Милан делали Ибра, Робиньо и Пато. Постепенно «Милан» скатился куда-то к статусу середняка (8-е и 10-е места в 2014 и 2015 годах не дадут соврать), а дальше стал карабкаться обратно наверх. В прошлом сезоне «Милан» здорово провёл первую часть чемпионата, и в среде фанатов команды наметился проблеск надежды на долгожданный титул. Но нет. Ещё задолго до финиша Серии А стало понятно, что чемпионство возьмёт «Интер».

И вот теперь «Милан» борется за титул всерьёз – не в январе-феврале, а в мае. Именно команда Стефано Пиоли сейчас лидирует в турнирной таблице, опережая соседей из «Интера» на два очка. Давайте посмотрим, с кем осталось сыграть «россонери».

Календарь: «Верона» (на выезде), «Аталанта» (дома), «Сассуоло» (на выезде).

«Интер»

Год назад «Интер» стал чемпионом Италии впервые с 2010 года. Антонио Конте, будучи тренером с характером, не захотел строить проект с нуля и, на фоне разногласия в вопросе будущего команды с руководством, покинул должность. Конте сменил Симоне Индзаги, который ранее неплохо показывал себя в «Лацио». С новым тренером «Интер» снова борется за чемпионский титул, но мнения в отношении Индзаги у фанатов расходятся: одни считают его талантом, способным выйти на топ-уровень, другие же указывают на багаж Конте.

«Интер» мог держать судьбу чемпионского титула в своих руках, но недавно в перенесённом матче Серии А «нерадзурри» проиграли в гостях у «Болоньи» со счётом 1:2. Теперь команде Симоне Индзаги нужно уповать на осечку «Милана», не допуская параллельно осечек самой. Взглянем на расписание игр «Интера».

Календарь: «Эмполи» (дома), «Кальяри» (на выезде), «Сампдория» (дома).

Кто станет чемпионом Италии

Прежде чем рассуждать о том, кому же достанется титул чемпиона Серии А, нужно обратить внимание на часть регламента, касающуюся равенства очков. Если посмотреть на таблицу и на календарь, то можно убедиться в том, что такой расклад вполне реален. В Серии А в случае равенства очков на первое место выходят личные встречи. Итак, если «Милан» и «Интер» наберут одинаковое количество баллов, то чемпионами станут «россонери». В играх с «нерадзурри» они набрали 4 очка (победа 2:1, ничья 1:1).

Глядя на календарь, есть ощущение, что «Интер» в оставшихся матчах возьмёт 9 баллов из 9. Команде Симоне Индзаги осталось провести матчи против команд из нижней части таблицы, причём две из трёх этих игр «нерадзурри» проведут на своём поле. «Милану» же предстоят три игры с середняками, в том числе две выездные. Если «Верона» и «Сассуоло» серьёзной мотивации, по сути, не имеют, то колючая и озлобленная из-за кризиса «Аталанта» борется за билет в еврокубки и будет жаждать уколоть «Милан» на «Сан-Сиро». Любопытно, что «Аталанта» не проигрывала «Милану» на выезде в Серии А в семи предыдущих сезонах.

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Учитывая относительно лёгкий календарь «Интера», вопрос чемпионства сводится к тому, сколько очков в оставшихся играх сможет набрать «Милан». Рискнём поставить на то, что команда Стефано Пиоли всё же не дрогнет и не потеряет более двух баллов. Год назад «Интер» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. Теперь этого же достижения ждём от «Милана».

Подготовил Александр Тихий.