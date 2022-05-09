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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли рассказал, как Ибрагимович мотивировал игроков «Милана» перед матчем

09 Мая 2022 • 00:51 Комментировать
Верона
1:3
Милан
окончен

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, как Златан Ибрагимович вдохновлял команду на победу перед сегодняшним матчем против «Вероны» (3:1).

Победа позволила «Милану» сохранить отрыв от «Интера» в два очка всего за два тура до финиша сезона в Серии А.

Пиоли отметил вклад 40-летнего форварда Златана Ибрагимовича, помогающего мотивировать команду: «Ибрагимович произнёс нечто замечательное: «Все помнят игроков «Милана», выигравших Скудетто или Лигу чемпионов, так что, если мы хотим, чтобы нас запомнили, у нас есть для этого три игры», – процитировал шведа главный тренер на послематчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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окончен Салернитана 1:1 Кальяри 2.40 3.35 3.00
окончен Верона 1:3 Милан 4.50 4.10 1.70
09.05  21:45 Фиорентина ... Рома 2.34 3.35 3.20
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