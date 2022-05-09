Пиоли рассказал, как Ибрагимович мотивировал игроков «Милана» перед матчем

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, как Златан Ибрагимович вдохновлял команду на победу перед сегодняшним матчем против «Вероны» (3:1).

Победа позволила «Милану» сохранить отрыв от «Интера» в два очка всего за два тура до финиша сезона в Серии А.

Пиоли отметил вклад 40-летнего форварда Златана Ибрагимовича, помогающего мотивировать команду: «Ибрагимович произнёс нечто замечательное: «Все помнят игроков «Милана», выигравших Скудетто или Лигу чемпионов, так что, если мы хотим, чтобы нас запомнили, у нас есть для этого три игры», – процитировал шведа главный тренер на послематчевой пресс-конференции.