Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Альбертини: «Тонали напоминает мне самого себя»

11 Мая 2022 • 00:45 Комментировать
Верона
1:3
Милан
окончен

Бывший полузащитник «Милана» Деметрио Альбертини с интересом следит за событиями итальянского чемпионата, и он отметил победу «Милана» в матче с «Вероной», в которой два мяча забил Сандро Тонали. Альбертини заявил, что манера игры Тонали напоминает ему его собственную игру. Альбертини выступал за «Милан» с 1988 по 2002 год.

- Его рол мне напоминает мою роль на поле, его движения, прорывы... Но надо заметить, что я не действовал в штрафной площади, я только исполнял пенальти. В этом смысле Тонали похож на Конте, атакующий полузащитник, который может сыграть как индивидуально, так и командно. - цитирует слова Альбертини La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Деметрио Альбертини Сандро Тонали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
00:45 · Италия. Серия А
Альбертини: «Тонали напоминает мне самого себя»
00:15 · Италия. Серия А
«Верона» выкупит Джованни Симеоне
10 Мая
23:54 · Италия. Серия А
Пирло всё ближе к контракту с командой Серии А
23:32 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги рассказал, как собирается побеждать в Кубке Италии
22:56 · Италия. Серия А
Вьери раздал «оскары» Серии А
22:31 · Италия. Кубок
Аллегри рассказал, кто сыграет против «Интера» в финале Кубка Италии
22:24 · Италия. Кубок
Финал Кубка Италии побил кассовый рекорд
22:04 · Италия. Кубок
Аллегри – о безголевой серии Влаховича: «С Роналду такое тоже случалось»
21:51 · Италия. Кубок
Кьеллини расскажет о своём будущем после финала кубка Италии
21:47 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется защитником «Арсенала»
21:03 · Италия. Кубок
Индзаги признался, что успехи «Интера» в нынешнем сезоне превзошли его ожидания
20:52 · Италия. Кубок
Ханданович – о финале кубка Италии против «Ювентуса»: «Всё решат детали»
19:33 · Англия. Премьер-лига
Осимхен интересен «Ньюкаслу» и «МЮ», но «Наполи» требует 100 миллионов евро
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не заинтересован в продаже Парти
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить Хики вместо Тавареша
Все новости
Рекомендуем