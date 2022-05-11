Альбертини: «Тонали напоминает мне самого себя»

Бывший полузащитник «Милана» Деметрио Альбертини с интересом следит за событиями итальянского чемпионата, и он отметил победу «Милана» в матче с «Вероной», в которой два мяча забил Сандро Тонали. Альбертини заявил, что манера игры Тонали напоминает ему его собственную игру. Альбертини выступал за «Милан» с 1988 по 2002 год.

- Его рол мне напоминает мою роль на поле, его движения, прорывы... Но надо заметить, что я не действовал в штрафной площади, я только исполнял пенальти. В этом смысле Тонали похож на Конте, атакующий полузащитник, который может сыграть как индивидуально, так и командно. - цитирует слова Альбертини La Gazzetta Dello Sport.