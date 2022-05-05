Буффон считает, что «Милан» выиграет Серию А

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон назвал своего фаворита нынешнего розыгрыша Серии А. По мнению экс-игрока «Ювентуса», больше всего шансов выиграть чемпионат сейчас у «Милана».

«Милан» является фаворитом, но только потому, что у них есть преимущество в два очка. Они могут позволить себе сыграть вничью – это многое значит. Самая сложная игра «Милана» будет против «Вероны». Они могут выиграть титул даже в том случае, если добьются ничьи», – цитирует легендарного голкипера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что к текущему моменту, «Верона», с которой «Милан» сыграет на выходных, не проигрывает в чемпионате три матча подряд.