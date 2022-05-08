Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» впервые за последние десять лет набрал 80 очков

08 Мая 2022 • 23:58 Комментировать
Верона
1:3
Милан
окончен

В матче 36-го тура чемпионата итальянской Серии А «Милан» одержал волевую победу в матче с «Вероной» - пропустив первыми, подопечные Стефано Пиоли забили три мяча и за два тура до конца чемпионата удерживают первую строчку в турнирной таблице.

У «Милана» - 80 очков, и «россонери» впервые с сезона 2011/2012 добрались до этого символического рубежа, который для сезона из 38 матчей всегда служил важным индикатором для готовности быть чемпионом.

В предпоследнем туре «Милан» примет дома «Фиорентину», а затем сразится в гостях с «Сассуоло», который в этом сезоне очень часто огорчал грандов итальянского футбола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Верона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Салернитана 1:1 Кальяри 2.40 3.35 3.00
окончен Верона 1:3 Милан 4.50 4.10 1.70
09.05  21:45 Фиорентина ... Рома 2.34 3.35 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Мая
00:25 · Италия. Серия А
Пиоли: «Я влюблён в этих игроков»
08 Мая
23:58 · Италия. Серия А
«Милан» впервые за последние десять лет набрал 80 очков
23:51 · Италия. Серия А
Михайлович провёл 150-й матч у руля «Болоньи»
23:44 · Италия. Серия А
«Милан» вернул лидерство, забив три мяча «Вероне»
23:28 · Италия. Серия А
Тонали - третий игрок «Милана», забивший в свой день рождения
22:49 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук сообщил, что его брат и дальше собирается выступать в Европе
21:15 · Италия. Серия А
«Верона» — «Милан»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:3
21:11 · Италия. Серия А
«Салернитана» упустила победу над «Кальяри», но всё равно оторвалась от зоны вылета на 1 очко
21:04 · Италия. Серия А
Жиру выйдет в стартовом составе «Милана» на матч с «Вероной»
20:50 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «Ливерпуля»
20:29 · Италия. Серия А
«Арсеналу» нужен форвард Мартинес
20:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на звезду сборной Дании
18:59 · Италия. Серия А
Михайлович о поражении «Венеции»: «Судья назначил недопустимый пенальти»
18:01 · Италия. Серия А
«Венеция» дожала «Болонью» в голевой перестрелке
17:44 · Италия. Серия А
Гасперини оценил шансы «Аталанты» на победу в чемпионате Италии или Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем