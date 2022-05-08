«Милан» впервые за последние десять лет набрал 80 очков

В матче 36-го тура чемпионата итальянской Серии А «Милан» одержал волевую победу в матче с «Вероной» - пропустив первыми, подопечные Стефано Пиоли забили три мяча и за два тура до конца чемпионата удерживают первую строчку в турнирной таблице.

У «Милана» - 80 очков, и «россонери» впервые с сезона 2011/2012 добрались до этого символического рубежа, который для сезона из 38 матчей всегда служил важным индикатором для готовности быть чемпионом.

В предпоследнем туре «Милан» примет дома «Фиорентину», а затем сразится в гостях с «Сассуоло», который в этом сезоне очень часто огорчал грандов итальянского футбола.