Жиру выйдет в стартовом составе «Милана» на матч с «Вероной»

«Милан» объявил стартовый состав на матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором команда Стефано Пиоли примет «Верону».

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Кесси, Салемакерс, Крунич, Леао, Жиру.

Матч «Верона» - «Милан» состоится на стадионе имени «Марка Антонио Бентегоди» в Вероне. Начало встречи – в 21:45. Команда Пиоли подошла к этому матчу, имея в активе 77 очков. «Милан» идёт на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на одно очко.

«Верона» располагается на девятом месте, набрав 52 очка. У команды нет турнирных целей на сезон, «Верона» точно не вылетит и не сможет бороться за участие в еврокубках.

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