Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Жиру выйдет в стартовом составе «Милана» на матч с «Вероной»

08 Мая 2022 • 21:04 Комментировать
Верона
...
Милан
4.50 4.10 1.70
Через 0 ч. 26 мин.

«Милан» объявил стартовый состав на матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором команда Стефано Пиоли примет «Верону».

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Кесси, Салемакерс, Крунич, Леао, Жиру.

Матч «Верона» - «Милан» состоится на стадионе имени «Марка Антонио Бентегоди» в Вероне. Начало встречи – в 21:45. Команда Пиоли подошла к этому матчу, имея в активе 77 очков. «Милан» идёт на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на одно очко.

«Верона» располагается на девятом месте, набрав 52 очка. У команды нет турнирных целей на сезон, «Верона» точно не вылетит и не сможет бороться за участие в еврокубках.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Верона Серия А Оливье Жиру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Специя 1:3 Аталанта 7.50 2.85 1.77
окончен Венеция 4:3 Болонья 2.95 3.55 2.35
окончен Салернитана 1:1 Кальяри 2.40 3.35 3.00
08.05  21:45 Верона ... Милан 4.00 3.80 1.89
09.05  21:45 Фиорентина ... Рома 2.34 3.35 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
21:11 · Италия. Серия А
«Салернитана» упустила победу над «Кальяри», но всё равно оторвалась от зоны вылета на 1 очко
21:04 · Италия. Серия А
Жиру выйдет в стартовом составе «Милана» на матч с «Вероной»
20:50 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «Ливерпуля»
20:29 · Италия. Серия А
«Арсеналу» нужен форвард Мартинес
20:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на звезду сборной Дании
18:59 · Италия. Серия А
Михайлович о поражении «Венеции»: «Судья назначил недопустимый пенальти»
18:01 · Италия. Серия А
«Венеция» дожала «Болонью» в голевой перестрелке
17:44 · Италия. Серия А
Гасперини оценил шансы «Аталанты» на победу в чемпионате Италии или Лиге чемпионов
17:36 · Италия. Серия А
Александр Кокорин сможет принять участие в матче против «Ромы»
17:00 · Италия. Серия А
Гасперини о своём будущем «У меня есть контракт, но в «Аталанте» многое изменилось»
16:54 · Италия. Кубок
«Ювентус» не сможет избежать выкупа Кина
16:41 · Англия. Премьер-лига
Молина: «Я горд, что мной интересуются «Атлетико», «Ювентус» и «Арсенал»
15:33 · Италия. Серия А
«Аталанта» без Миранчука разобралась со «Специей»
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» включился в гонку за Бремера
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» хочет выкупить Торрейру у «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем