Пиоли назвал переломный момент, давший начало нынешним успехам «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, с чего началось становление сегодняшнего «Милана», находящегося в шаге от чемпионства.

После победы над «Вероной» (3:1) «россонери» остаётся набрать лишь четыре очка в оставшихся двух турах, чтобы впервые за 11 лет завоевать Скудетто.

«Думаю, этот «Милан» зародился во время кошмарного и унизительного поражения от «Аталанты» со счётом 0:5. Именно тогда мы осознали, что требуется для развития этой команды. Это был один из самых болезненных моментов в моей карьере, но в то же время и один из самых ценных», – поведал Пиоли на сегодняшней послематчевой пресс-конференции.

Матч, о котором вспомнил наставник «Милана», состоялся в декабре 2019 года. «Милан» завершил первую половину того сезона в середине таблицы, а по окончании чемпионата стал шестым. В следующей кампании «россонери» заняли второе место в Серии А.