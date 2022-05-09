Грациани: «Ибрагимович важен не только на поле»

«Милан» лидирует в чемпионает Италии, для первой с 2011 года победы в Серии А клубу нужно набрать четыре очка в оставшихся двух матчах. Франческо Грациани, легендарный итальянский бомбардир второй половины 70-х годов прошлого столетия и начала 80-х, считает, что фундаментальную роль в успехе клуба играет Златан Ибрагимович. Ветеран играет на поле далеко не всегда, но Грациани считает, что это не столь важно.

- И у них есть Ибрагимович. Он важен не только на поле, он принес в клубу особую спортивную культуру, уверенность в себе. Это очень важно, - считает Грациани, слова которого цитирует Sky Sports.