Тудор: «У «Милана» третий, если не четвёртый по силе состав в чемпионате»

Главный тренер «Вероны» Игор Тудор отдал должное «Милану», заявив, что «россонери» умудряются лидировать в Серии А с третьим, если не четвёртым по силе составом в чемпионате Италии.

«Состав, который есть у «Милана», занимает третье, если не четвёртое по силе место в чемпионате. Это говорит о том, что клуб и тренер проделали выдающуюся работу. Я был там в течение двух лет. Я поздравляю команду. У них отличный бег и физическая форма, мы должны приложить все усилия, чтобы остановить их», – сказал Тудор на пресс-конференции.

Завтрашняя выездная победа над «Вероной» может помочь «Милану» вернуть себе лидерство в Серии А.