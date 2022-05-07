Жиру: «В Италии мне всегда нравился «Милан»

Нападающий «Милана» Оливье жиру рассказал о том, что поддерживал «россонери» в детстве в итальянской Серии А. Любимым игроком француза был нападающий Андрей Шевченко, который до сих пор является вторым лучшим бомбардиром в истории «Милана».

«В детстве я всегда мечтал играть в Англии, но в Италии я всегда поддерживал «Милан». Моим любимым игроком был Андрей Шевченко», – сказал нападающий в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, недавно Жиру рассказал о том, что перед переходом в «Милан» был близок к тому, чтобы оказаться в «Интере». Сейчас француз помогает «россонери» в борьбе за чемпионство в Серии А.