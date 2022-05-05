Флоренци приступил к тренировкам в общей группе «Милана»

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци, который выступает за команду на правах аренды из «Ромы», возобновил тренировки в общей группе после продолжительной травмы, которая ранее выбила его из колеи на долгие месяцы.

При этом сообщается, что футболист вряд ли будет готов помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата Италии на выезде против «Вероны», хотя главный тренер Стефано Пиоли Подтвердил, что Флоренци будет включён в расширенный состав на эту игру.

По сведениям источника, Флоренци после травмы находится не в лучшей форме для участия в матчах. Сейчас перед игроком стоит задача набрать оптимальные кондиции.