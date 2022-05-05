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Чемпионат Италии. Серия А

Флоренци приступил к тренировкам в общей группе «Милана»

05 Мая 2022 • 19:04 Комментировать
Верона
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Милан
4.30 3.95 1.75
08.05 21:45

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци, который выступает за команду на правах аренды из «Ромы», возобновил тренировки в общей группе после продолжительной травмы, которая ранее выбила его из колеи на долгие месяцы.

При этом сообщается, что футболист вряд ли будет готов помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата Италии на выезде против «Вероны», хотя главный тренер Стефано Пиоли Подтвердил, что Флоренци будет включён в расширенный состав на эту игру.

По сведениям источника, Флоренци после травмы находится не в лучшей форме для участия в матчах. Сейчас перед игроком стоит задача набрать оптимальные кондиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Флоренци
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ВЕРОНА МИЛАН
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