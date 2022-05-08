«Милан» вернул лидерство, забив три мяча «Вероне»

В 36-м туре Серии А «Милан» гостил у крепкой «Вероны». «Россонери» выглядели получше соперника, но пропустили первыми после удара Марко Фараони, который замкнул подачу на дальнюю штангу. В ответ забил Сандро Тонали, получивший мяч от лицевой от Рафаэла Леау. Эта же парочка соорудила и следующий гол, реализовав контратаку. Команды обменивались атаками, но снова забил «Милан», с правого угла штрафной Алессандро Флоренци поставил точку - 3:1.
«Красно-чёрные» снова лидируют и на два очка опережают «Интер».
Протокол игры
|(1:0) Фараони Марко38'
|45'Тонали Сандро (1:1)
|50'Тонали Сандро (1:2)
|86'Флоренци Алессандро (1:3)
Монтипо Лоренцо•Казале Николо 66' (Хонгла Мартин ( 66') •Гюнтер Корай•Чеккерини Федерико 79' (Шутало Бошко ( 79') •Фараони Марко 45' 66' (Депаоли Фабио ( 66') •Тамез Адриен•Илич Иван • 71'Лазович Дарко•Барак Антонин•Капрари Джанлука•Симеоне Джованни 72' (Ласанья Кевин ( 72')
Меньян Майк•Калабрия Давиде 84' (Флоренци Алессандро ( 84') •Калюлю Пьер•Томори Фикайо•Тео Эрнандес•Тонали Сандро•Кесси Франк•Салемакерс Алексис 62' (Мессьяс Жуниор ( 62') •Крунич Раде 68' (Беннасер Исмаэль ( 68') •Леау Рафаэл 45' 84' (Ибрагимович Златан ( 84') •Жиру Оливье 63' (Ребич Анте ( 63')
08 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).