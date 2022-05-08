«Милан» вернул лидерство, забив три мяча «Вероне»

В 36-м туре Серии А «Милан» гостил у крепкой «Вероны». «Россонери» выглядели получше соперника, но пропустили первыми после удара Марко Фараони, который замкнул подачу на дальнюю штангу. В ответ забил Сандро Тонали, получивший мяч от лицевой от Рафаэла Леау. Эта же парочка соорудила и следующий гол, реализовав контратаку. Команды обменивались атаками, но снова забил «Милан», с правого угла штрафной Алессандро Флоренци поставил точку - 3:1.

«Красно-чёрные» снова лидируют и на два очка опережают «Интер».