Меньян в этом сезоне добыл 22 очка для «Милана» в Серии А

Голкипер «Милана» Майк Меньян в этом розыгрыше чемпионата Италии добыл 22 очка для своей команды. Об этих цифрах сообщает итальянское издание Tuttosport, которое специально конвертировало сейвы французского вратаря в набранные очки.

Напомним, что Майк Меньян в этом сезоне заменил в «Милане» ушедшего в «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму. Трансфер француза из «Лилля» стоил «россонери» 14 миллионов евро.

На данный момент «Милан» лидирует в чемпионате Италии и превосходит ближайших преследователей в лице «Интера» на два очка в турнирной таблице. Следующий матч команда Пиоли проведёт на выезде против «Вероны».